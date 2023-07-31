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Молдова розірвала угоду про партнерство із ФСБ Росії

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молдова,кордон

Служба безпеки та інформації Молдови (СІБ) 31 липня оголосила про розірвання двох угод про партнерство з російськими спецслужбами – Федеральною службою безпеки та Службою зовнішньої розвідки.

Як ідеться в повідомленні молдовської спецслужби, рішення про розірвання угод про партнерство Служба безпеки та інформації Молдови ухвалила після "проведення необхідних юридичних процедур", офіційно повідомивши про них російські органи, передає Європейська правда.

У молдовській спецслужбі підкреслили, що вже припинили відносини зі спецслужбами Росії після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, тому розірвані угоди "не мають практичного застосування і є фактично нефункціональними".

"Невідповідність і дисонанс положень цих угод національним інтересам і національній безпеці Республіки Молдова є причиною ініційованого Службою безпеки та інформації процесу денонсації", – підкреслено в повідомленні.

Також молдовська СІБ звертає увагу, що положення згаданих угод Росія використовувала "для виправдання присутності представників російських спецслужб у регіоні лівобережжя Дністра Республіки Молдова".

"Таким чином, з денонсацією цих угод такі "аргументи" Російською Федерацією бути висунуті не можуть", – зазначили у відомстві й додали, що не підтримують відносин зі спецслужбами інших країн, що діють на підрив ситуації в Молдові.

У середині липня Молдова денонсувала три угоди, до яких країна приєдналася як країна-учасниця Співдружності незалежних держав.

Автор: Галина Ялівець
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Ну *****, как раз во время 😁
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01.08.2023 15:40 Відповісти
 
 