McDonald’s почне відкривати ресторани під новим брендом

Компанія McDonald’s створює додаткову мережу ресторанів під назвою CosMc’s. На початку 2024 року компанія випробує CosMcєs на кількох об’єктах у "обмеженій географії".

"CosMc's – це концепція невеликого формату з усіма ДНК McDonald's, але зі своєю унікальною індивідуальністю", – сказав генеральний директор McDonald's Кріс Кемпчінскі, пише CNBC.

McDonald's повідомила, що поділиться більш детальною інформацією про ці плани на своєму дні інвесторів у грудні.

Назва нового бренду походить від CosMc, талісмана McDonaldland, який з'являвся в рекламі наприкінці 1980-х і на початку 1990-х років. У ній показано, як об'єкт, схожий на НЛО, приземляється в Макдональдленді, потім у нього виростають голова та шість рук, і він каже: "Привіт, земляни, це CosMc. Я прилетів із космосу з торговою місією".

Бренд відродить CosMc після того, як повернення ще одного талісмана McDonald's, Гримаса (Grimace), спричинило фурор у США. У червні мережа бургерних представила обід Grimace Birthday Meal, до якого входив молочний коктейль яскраво-фіолетового кольору. Гримас та його комбо-страви стали вірусними у соціальних мережах, збільшивши відвідуваність та продажі в ресторанах США.

Попередні спроби McDonald’s вийти за межі основного бізнесу не увінчалися успіхом. Наприкінці 1990-х вона придбала Donatos Pizza та Boston Market, а також частку в Chipotle Mexican Grill. Менш ніж через десятиліття компанія відмовилася від усіх трьох.