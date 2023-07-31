Власник мережі магазинів IKEA продав штаб-квартиру у Росії

Шведська Ingka Centres (власник мережі магазинів IKEA та торгово-розважальних центрів "Мега" у Росії) продала будівлю "Хімки бізнес-парк", в якій розташовувалася російська штаб-квартира компанії.

Новим власником об'єкта площею 42 000 кв. м стала компанія "КЛС-Хімки", пише російське видання "Вєдомості".

"КЛС-Хімки" належить російським бізнесменам Григорію Саакяну (99%) та Аркадію Данієляну (1%).

"Хімки бізнес-парк" було збудовано у 2007-2008 роках. Один із співрозмовників газети сказав, що Ingka Centres сподівалася отримати за цей актив трохи менше 4 млрд рублів, але ціна могла знизитися вдвічі через вимоги російської влади.

Ingka Centres управляє 14 торговельними центрами "Мега" в 11 містах Росії. У березні 2022 року флагманські магазини IKEA у цих ТЦ закрилися.

Читайте також: Heineken поскаржився на складнощі для продажу бізнесу у Росії

У лютому 2023 року шведська Ingka Group, яка була найбільшим власником торгової нерухомості у РФ, почала шукати покупців на свої російські активи.

Перед цим Ingka Group свої заводи в Росії, які виготовляли меблі та матеріали для магазинів.