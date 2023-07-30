Google презентувала нову модель штучного інтелекту у роботів

Компанія Google презентувала нову модель штучного інтелекту Robotics Transformer 2 (RT-2), яка може допомогти навчити роботів виконувати такі завдання, як викидання сміття.

Як ідеться в повідомленні Google, Robotics Transformer 2 (RT-2) – це модель бачення, мови і дії, навчена на інформації та зображеннях з інтернету, які можна перевести в дії для робота, пише CNBC.

Хоча таке завдання, як прибирання сміття, здається людям простим, для навчання роботові потрібне розуміння серії завдань. Наприклад, робот повинен спочатку вміти розпізнавати, які предмети є сміттям, а потім знати, як зібрати його та викинути. Замість того, щоб програмувати робота для виконання цих конкретних завдань, RT-2 дозволяє роботу використовувати знання з інтернету, щоб допомогти йому зрозуміти, як виконати завдання, навіть якщо він не був чітко навчений точним крокам.

Як зазначають у Google, нова модель майже вдвічі збільшила продуктивність роботів у сценаріях, які вони раніше не бачили, порівняно з попередньою версією моделі. Google додає, що нова версія може використовувати елементарні міркування для відповіді на команди користувача.

Компанія, однак, не має найближчих планів щодо широкого випуску або продажу роботів з новою технологією, але з часом їх можна буде використовувати на складах або як домашніх помічників.