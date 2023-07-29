"Укренерго" пропрацьовує варіанти подолання наслідків ворожих атак взимку
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НЕК "Укренерго" пропрацьовує разом з місцевою владою ефективні варіанти якомога швидшого подолання наслідків будь-яких ворожих атак на енергетичну інфраструктуру.
Про це під час брифінгу на Донеччині повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький, передає Укрінформ.
"Минулого року ми напрацювали абсолютно унікальний досвід і з Донецькою ОВА, і з операторами критичної інфраструктури з усунення наслідків таких екстремальних ситуацій. Ми зараз аналізуємо цей досвід і маємо всі шанси підготуватись набагато краще до наступної зими просто через те, що вже набагато більше знаємо. Тому ми будемо готові", – зазначив він.
За його словами, обсяги ворожих атак залишаються єдиним невідомим фактором у забезпеченні Донеччини електроенергією наступної зими. Енергетики точно знають, якою буде пропускна здатність мережі, який обсяг виробництва електроенергії буде в регіоні, і, за умов відсутності масованих ракетних ударів, опалювальний сезон пройде спокійно, висловив упевненість Кудрицький.
Однак, за його словами, розраховувати на такий оптимістичний сценарій – недоступна зараз розкіш, тож "Укренерго" пропрацьовує разом з місцевою владою ефективні варіанти якомога швидшого подолання наслідків будь-яких ворожих атак.
Як повідомлялося, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що майбутня зима може бути складнішою, ніж попередня, адже стан української енергосистеми зараз є набагато гіршим, ніж минулого року.
Будь ласка, зачекайте...
Останнім часом,для гібридних авто,придумали
ДВС-"розширювачі діапазону гібридного авто".
Максимально спрощені, дешеві,легкі двигуни-
генератори,які перетворюють пальне в електрику.
КПД такого ДВС не більше 50%,тобто ДВС напр.
300квт електроенергії виробить ще і 300квт тепла.
Якщо такий двигун нагрузити на 100 квартирний
будинок,то всі будуть з теплом і світлом. Надлишок
електрики можна складати в акумулятор,а тепла в
теплоакумулятор.
1 тонна води вимагає 1,16 кВт·год енергії для
нагрівання на 1 °С. Щоб нагріти 1000 л води на 40 °С,
потрібно 46,4 кВт·год. Приблизно таку кількість тепла
в результаті віддасть тепловий акумулятор в систему
опалення.
"Я рекомендував би бізнесу вивчити можливість встановлювати не просто генератори, а власні міні електростанції. Наприклад, одна європейська компанія дарує одному з міст станцію на 1 МВт: вона бере 250 куб. м газу на 1 МВт-година - це за цінами в 3- 4 раза дешевше за генератори, майже як ціна е/е з мережі", - пояснив Герус.
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/holova-enerhokomitetu-herus-poradiv-kupuvati-hazovi-minielektrostantsiji-a-ne-heneratori.html
В такий спосіб можна нівелювати час-пік і менше
страждати від кацапських нападів!
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роширювачі діапазону гібридного авто
https://youtu.be/cPRn8eMGPJI
https://youtu.be/pflgKdtSB8M
https://youtu.be/QCmwSgvj1as