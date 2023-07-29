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Єврокомісія (986) розслідування (211) Microsoft (218)

Єврокомісія почала розслідування щодо роботи Microsoft

Новини БізнесЦензор IT

microsoft

Європейська комісія розпочала розслідування, щоб оцінити, чи могла компанія Microsoft порушувати правила конкуренції ЄС, об’єднавши інструмент для відеоконференцій Teams з додатками Office 365 та Microsoft 365.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Єврокомісія занепокоєна можливим зловживанням Microsoft своєю домінуючою позицією на ринку програмного забезпечення, обмежуючи в такий спосіб конкуренцію в Європейській економічній зоні для продуктів спілкування та співпраці.

Ще у 2020 році компанія Slack Technologies поскаржилася на Microsoft, стверджуючи, що компанія незаконно прив'язала Teams до своїх програм для підвищення продуктивності.

У ЄК занепокоєні тим, що компанія може просувати Teams, не даючи клієнтам вибору щодо включення додатка з відеозв’язку до пакетів Office.

Єврокомісія поінформувала Microsoft та антимонопольні органи країн-членів ЄС про відкриття розслідування.

Автор: Юлiя Недашківська
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