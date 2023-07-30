В Офісі президента попередили, що наступна зима може бути складнішою за попередню
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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що майбутня зима може бути складнішою, ніж попередня, адже стан української енергосистеми зараз є набагато гіршим, ніж минулого року.
Про це він повідомив в інтерв'ю 24 каналу.
За словами Подоляка, "стартові позиції" України цієї зими будуть набагато гіршими, ніж торік, тому що тоді енергетична система була повноцінною та збалансованою, а також стабільно працювала десятки років.
До того ж ситуацію ускладнює те, що Росія вивела з енергетичної системи окуповану Запорізьку АЕС, а це "величезний обсяг мегаватів".
Крім того, РФ нанесла удари по магістральній мережі. Подоляк зазначив, що ще рано ховати генератори та павербанки, оскільки всі ці речі можуть допомогти вижити під час війни.
"Я не думаю, що треба ховати взагалі все, що нам дозволяє виживати під час війни, поки війна не закінчиться. Все треба тримати під рукою. Це дуже важливо", – заявив Подоляк.
Як повідомлялося, 23 липня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що російські розвідники зараз вивчають стан енергетичної інфраструктури України.
Будь ласка, зачекайте...
Як же щоденна Побєда в телемарафоні?
Коли вже кожен почне займатися своїми справами?
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30.07.2023
Міністр енергетики Герман Галущенко визнав, що в Україні існує дефіцит електроенергії в 1,7 ГВт. Але він продовжує замовчувати факт, що головною причиною цього є відсутність можливості заміни ТВЕЛів так як бюджеті не передбачені видатки на дане питання і закупівля не проводилась. (див. пов. 03.06.2023 07.07.2023 ). Загальний стан заповнення вугіллям ТЕЦ складає 12 %. В принципі дії профільного міністерства і уряду Шмигаля в цьому питанні дуже схожі на добре продуманий акт економічного і технічного саботажу.
Решту зенаволочі теж не пагано було б в когті взути
У нас певно усі люди зайняті війною.
А кабаки забиті судьями/прокурорами/депутатами та іншими виродками, яким на тарифи всеодно.
ОТКРЫТО МАРАДЕРИТ , не стесняясь МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ И ПЛЮЕТ НА ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Унаслідок обстрілу Яворівського полігону на Львівшині загинуло 36 людей та 134 з різним ступенем ураження перебувають в лікарні.
Ракети були випущені з акваторії Чорного та Азовського морів літаками РФії, которі базуються в Саратові.
Робіть висновки:
ДОГОВОРНЯК Киева с РФ - Путин проговорился
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=LEAYZ8JFAFU
Это история прошлогодней сдачи украинских территорий Крыма и Донбасса на определенное время россии, практически навсегда
Стамбульские соглашения, в результате которых было договорено о беспрепятственном выходе россиян с севера Украины, (около 40 тысяч россиян)
Если бы они там остались, мы бы их разорвалали, это практически были смертники
Путину нужно было бежать оттуда, как-то бежать, чтоб его отпустили
поэтому он договаривался с украинским руководством
(Бенет, Абрамович, Резников, Арахамия, ОПУ и пр.)
которые собрались тогда 27 марта в Стамбуле
И «мы» их выпустили.
Путин врет, что этого просила украинская сторона, этого просил Путин
Потом эти люди,зайдя с другой стороны убивали наших
Читайте, прозревайте
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=LEAYZ8JFAFU
Переговоры в Стамбуле -Арахамия, Резников, Подоляк...