В Офісі президента попередили, що наступна зима може бути складнішою за попередню

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що майбутня зима може бути складнішою, ніж попередня, адже стан української енергосистеми зараз є набагато гіршим, ніж минулого року.

Про це він повідомив в інтерв'ю 24 каналу.

За словами Подоляка, "стартові позиції" України цієї зими будуть набагато гіршими, ніж торік, тому що тоді енергетична система була повноцінною та збалансованою, а також стабільно працювала десятки років.

До того ж ситуацію ускладнює те, що Росія вивела з енергетичної системи окуповану Запорізьку АЕС, а це "величезний обсяг мегаватів".

Крім того, РФ нанесла удари по магістральній мережі. Подоляк зазначив, що ще рано ховати генератори та павербанки, оскільки всі ці речі можуть допомогти вижити під час війни.

"Я не думаю, що треба ховати взагалі все, що нам дозволяє виживати під час війни, поки війна не закінчиться. Все треба тримати під рукою. Це дуже важливо", – заявив Подоляк.

Як повідомлялося, 23 липня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що російські розвідники зараз вивчають стан енергетичної інфраструктури України.