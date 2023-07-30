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Новини Енергетика
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електроенергія (2928) опалювальний сезон (788) Подоляк Михайло (5)

В Офісі президента попередили, що наступна зима може бути складнішою за попередню

Новини БізнесЦензор Енергетика

подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що майбутня зима може бути складнішою, ніж попередня, адже стан української енергосистеми зараз є набагато гіршим, ніж минулого року.

Про це він повідомив в інтерв'ю 24 каналу.

За словами Подоляка, "стартові позиції" України цієї зими будуть набагато гіршими, ніж торік, тому що тоді енергетична система була повноцінною та збалансованою, а також стабільно працювала десятки років.

До того ж ситуацію ускладнює те, що Росія вивела з енергетичної системи окуповану Запорізьку АЕС, а це "величезний обсяг мегаватів".

Крім того, РФ нанесла удари по магістральній мережі. Подоляк зазначив, що ще рано ховати генератори та павербанки, оскільки всі ці речі можуть допомогти вижити під час війни.

"Я не думаю, що треба ховати взагалі все, що нам дозволяє виживати під час війни, поки війна не закінчиться. Все треба тримати під рукою. Це дуже важливо", – заявив Подоляк.

Як повідомлялося, 23 липня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що російські розвідники зараз вивчають стан енергетичної інфраструктури України.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+26
Тю а як же шашликі на майскіє? А як же відпустка влітку в Криму?

Як же щоденна Побєда в телемарафоні?
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29.07.2023 23:33
+18
Спасибо родной, а то мы с вашей тупой властью типа и не подозревали об этом
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30.07.2023 15:55
+17
За зеленої каденції не можу згадати жодного року, кращого за попередній.
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30.07.2023 17:46
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Тю а як же шашликі на майскіє? А як же відпустка влітку в Криму?

Як же щоденна Побєда в телемарафоні?
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29.07.2023 23:33 Відповісти
Будь послідовним. Йди в ЗСУ та закінчи АТО за пару днів.
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30.07.2023 21:57 Відповісти
А ты уже в АТО?
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31.07.2023 14:05 Відповісти
Накуя про нього згадувати? Щоб не забували? Він же профан в енергетиці. От якби про ботів.
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29.07.2023 23:47 Відповісти
Попередили?! «Чудово»(((
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30.07.2023 10:46 Відповісти
Якби до зими закінчили б війну та вибили кацапів з України то і зима не буде такою тяжкою.
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30.07.2023 15:40 Відповісти
а що кабмін вже розігнали
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30.07.2023 15:51 Відповісти
Спасибо родной, а то мы с вашей тупой властью типа и не подозревали об этом
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30.07.2023 15:55 Відповісти
О-о-о курва, ще один Нострдамус!
Коли вже кожен почне займатися своїми справами?
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30.07.2023 15:58 Відповісти
Помощник бандита Юры Енакиевского падляк пугает нас своими парашными корешами.
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30.07.2023 16:12 Відповісти
Хроника одного президента

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https://mastodon.social/@tzeinform

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‎30.‎07.‎2023

Міністр енергетики Герман Галущенко визнав, що в Україні існує дефіцит електроенергії в 1,7 ГВт. Але він продовжує замовчувати факт, що головною причиною цього є відсутність можливості заміни ТВЕЛів так як бюджеті не передбачені видатки на дане питання і закупівля не проводилась. (див. пов. ‎03.‎06.‎2023 07.‎07.‎2023 ). Загальний стан заповнення вугіллям ТЕЦ складає 12 %. В принципі дії профільного міністерства і уряду Шмигаля в цьому питанні дуже схожі на добре продуманий акт економічного і технічного саботажу.
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30.07.2023 16:23 Відповісти
Як вже осточортіли ці "радники". Одні "радники-профани",а хто буде воювати і працювати?
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30.07.2023 16:40 Відповісти
АГА ЦІНИ НА ГАЗ І ЕЛЕКТИКУ В ГОРУ ЗИМОЮ.
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30.07.2023 16:41 Відповісти
Поки слуги зеленського та ОП будуть грітися на Мальдівах, українцям влада зе-мародерів каже, що наступна зима буде складнішою за попередню, бо гроші, які захід нам дав на зиму, зе-мародери вже вкрали влітку... Бо в ОП збочено розуміють приказку "гатовь сані лєтом"...
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30.07.2023 16:56 Відповісти
За зеленої каденції не можу згадати жодного року, кращого за попередній.
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30.07.2023 17:46 Відповісти
Росли ж спочатку з кожним роком кілометри заасфальтованих доріг? Росли! Правда, потім стали рости кілометри зданих ворогові територій держави.
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30.07.2023 19:01 Відповісти
Цей радник завгоспа вже задовбав, як і Зелепух ...
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30.07.2023 17:53 Відповісти
Краще б Подоляк у "дровосєки" пішов. Сам би зігрівся і людям допоміг!
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30.07.2023 19:07 Відповісти
Треба подоляку начепити "когті" та відправити на стовп електромережи. Фахівець!
Решту зенаволочі теж не пагано було б в когті взути
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30.07.2023 19:22 Відповісти
У Франції люди виходять на вулиці ще до того, як влада збирається підвищити тарифи на світло на 10%!!!
У нас певно усі люди зайняті війною.
А кабаки забиті судьями/прокурорами/депутатами та іншими виродками, яким на тарифи всеодно.
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30.07.2023 19:27 Відповісти
А нащо ж ви обирали зе на виборах
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30.07.2023 23:52 Відповісти
В ЗЕОПи сообразили, что маловато украли зимой, можно было больше. Будут наверстывать.
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30.07.2023 21:10 Відповісти
24-тий анал содового входить до кагалу Г+Г
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30.07.2023 21:21 Відповісти
ЗЕвладу В ОТСТАВКУ!!!!! Всэ проё**ют, до чого токо могут дотянуться
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30.07.2023 21:52 Відповісти
И что еще должно произойти чтобы мародеров и предателей из наших гос.энергетических компаний посадили пожизненно ? Если даже в военное положение страны правосудие совесть и здравый смысл в ж...ОПЕ
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30.07.2023 21:52 Відповісти
Міністр енергетики Герман Галущенко визнав, що в Україні існує дефіцит електроенергії в 1,7 ГВт. Але він продовжує замовчувати факт, що головною причиною цього є відсутність можливості заміни ТВЕЛів так як бюджеті не передбачені видатки на дане питання і закупівля не проводилась. (див. пов. ‎03.‎06.‎2023 07.‎07.‎2023 ). Загальний стан заповнення вугіллям ТЕЦ складає 12 %. В принципі дії профільного міністерства і уряду Шмигаля в цьому питанні дуже схожі на добре продуманий акт економічного і технічного саботажу. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
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31.07.2023 00:08 Відповісти
ЗеЕрмачье под ТРИБУНАЛ! Такого ПОЗОРА Украина ещё не переживала ! Банда хитросделанных ублюдков имеет граждан Украины за полнейших идиотов - ЦИНИЧНОготовила капитуляцию , схемы с ТЕРРОРИСТАМИ РАШИСТСКИМИ

ОТКРЫТО МАРАДЕРИТ , не стесняясь МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ И ПЛЮЕТ НА ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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31.07.2023 01:35 Відповісти
Все що потрібно знати про цього "політика"
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31.07.2023 09:14 Відповісти
А потім через декілька днів:
Унаслідок обстрілу Яворівського полігону на Львівшині загинуло 36 людей та 134 з різним ступенем ураження перебувають в лікарні.
Ракети були випущені з акваторії Чорного та Азовського морів літаками РФії, которі базуються в Саратові.
Робіть висновки:
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31.07.2023 14:15 Відповісти
Этот приказ УБИЛ ТЫСЯЧИ СОЛДАТ ВСУ! СВИТАН слил
ДОГОВОРНЯК Киева с РФ - Путин проговорился

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=LEAYZ8JFAFU

Это история прошлогодней сдачи украинских территорий Крыма и Донбасса на определенное время россии, практически навсегда

Стамбульские соглашения, в результате которых было договорено о беспрепятственном выходе россиян с севера Украины, (около 40 тысяч россиян)

Если бы они там остались, мы бы их разорвалали, это практически были смертники

Путину нужно было бежать оттуда, как-то бежать, чтоб его отпустили

поэтому он договаривался с украинским руководством
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31.07.2023 10:56 Відповісти
Эту договоренность организовали путину тогда те люди

(Бенет, Абрамович, Резников, Арахамия, ОПУ и пр.)
которые собрались тогда 27 марта в Стамбуле

И «мы» их выпустили.

Путин врет, что этого просила украинская сторона, этого просил Путин

Потом эти люди,зайдя с другой стороны убивали наших

Читайте, прозревайте

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=LEAYZ8JFAFU
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31.07.2023 10:58 Відповісти


Переговоры в Стамбуле -Арахамия, Резников, Подоляк...
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31.07.2023 11:00 Відповісти
Подоляк іди нах за руським кораблем... можеш клоуна забрати і передати владу військовим.
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31.07.2023 13:13 Відповісти
Невже ще більше крастимуть?
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31.07.2023 15:05 Відповісти
Попередьте охфіс презедента, що відповідальність за "складнішу" зиму, для офіса презедента, по закінченню війни, може бути не політична, а фізична
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31.07.2023 15:39 Відповісти
Стан енергетики в минулому році був краший кажете? Можливо. Але країна зовсім не була готова до обстрілів енергооб єктів минулого року. Замість того,щоб зі цей рік підготуватись до можливих обстрілів ,закупити обладнання , зробити захисні споруди для підстанцій та розподільчих підстанцій, розподілити де обладнання,що надійшло сотнями мільйонів доларів західної допомоги, провести додаткові перомови з надання ПВО для захисту електростанцій воно розповідає .що ви народ самі вирішуйте ці проблеми. Ми влада імпотенти
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31.07.2023 15:40 Відповісти
 
 