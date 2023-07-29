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"Укрзалізниця" змінили курсування "гірських шатлів" зі Львова

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укрзалізниця

Унаслідок ремонту залізниці було змінено курсування "гірських шатлів" зі Львова до Яремче, Татарова-Буковеля, Ворохти і Рахова.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Відтак, поїзд №810/809 Львів – Рахів до 6 серпня відправлятиметься зі Львова щодня о 7:50 і прибуватиме до Рахова о 13:40. Зворотно поїзд відправлятиметься щодня (також до 6 серпня) о 14:34 і прибуватиме до Львова о 20:35.

"Через ремонтні роботи, з 7 до 11 серпня поїзд в ходу не буде, а вже з 12 серпня - продовжить курсування звичним розкладом руху", – попередили в "Укрзалізниці".

Поїзд №816/815 Львів – Рахів з 1 до 5 серпня відправлятиметься зі Львова, як зазвичай, о 15:22 і прибуватиме до Рахова трохи пізніше – о 22:16.

У зворотному напрямку поїзд №816/815 Рахів – Львів з 1 по 6 серпня відправлятиметься з Рахова о 03:48, прибуття до Львова залишиться без змін о 10:10.

"Через ремонтні роботи поїзд не курсуватиме з 6 серпня (зі Львова) та 7 серпня з Рахова, а вже з 12 серпня (зі Львова на Рахів) та 13 серпня (в обидвох напрямках) цей поїзд продовжить курсування цим графіком руху", – додали залізничники.

Крім того, "Прикарпатський експрес" №807/808 Львів – Коломия з 29 липня тимчасово продовжить свій маршрут до Чернівців.

Відправлення зі Львова, як й раніше, о 18:12, Івано-Франківськ 21:33-21:36, Коломия 22:23-22:33, прибуття у Чернівці о 23:35.

Зворотно відправлення з Чернівців з 30 липня о 05:10, Коломия 06:14-06:24 (1-6 серпня: 06:14-06:34), Івано-Франківськ 07:34-07:39, Львів 10:45.

Важливо, що 7 серпня поїзд відправиться з Чернівців о 04:57 (Коломия 06:14-06:34, далі звичним розкладом), а 8 серпня через ремонтні роботи не курсуватиме в обидвох напрямках.

Квитки на рейси вже доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Автор: Юлiя Недашківська
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