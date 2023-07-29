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Новини Фінанси
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Нацбанк зменшив чистий продаж валюти за тиждень на $245 мільйонів

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доллар,курс,долар

Чистий продаж доларів Національним банком за останній тиждень впав до $349,3 млн у порівнянні з $594,7 млн тижнем раніше.

За даними регулятора, з 24 по 28 липня 2023 року купівля ним валюти знизилася з $3,8 млн до $1,1 млн, тоді як продаж – з $594,7 млн до $350,5 млн, передає Інтерфакс-Україна. 

Водночас на готівковому ринку долар за підсумками тижня подорожчав одразу на 45 копійок – до близько 37,6 грн / $1, так дорого останній раз він коштував у першій половині травня.

Загалом із початку цього року Нацбанк придбав на ринку $190,3 млн, тоді як продав $14,28 млрд.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в червні знизився до $1,8 млрд із $1,93 млрд у травні.

Проте через значне надходження зовнішнього фінансування міжнародні резерви зросли за червень на 4,5% – до $39 млрд.

Автор: Юлiя Недашківська
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