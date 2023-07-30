Ексзаступник голови Офісу президента Тимошенко використовував повноваження в особистих інтересах, – НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело перевірку щодо колишнього заступника голови ОПУ Кирила Тимошенка й встановило, що війн використовував повноваження в особистих інтересах.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що Тимошенко не з’явився для вручення протоколу про вчинення ним низки правопорушень, за які передбачена адміністративна відповідальність. Протокол буде надіслано йому для ознайомлення поштою.

"Під час перевірки НАЗК встановлено, що посадовець використовував повноваження у особистих інтересах та порушив визначені Законом "Про запобігання корупції" обмеження щодо одержання подарунків особою, яка займає особливо відповідальне становище", – йдеться у повідомленні.

Як пояснили в НАЗК, обіймаючи посаду заступника керівника ОПУ, Тимошенко підписав лист на адресу Державної прикордонної служби України з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому нібито для службового відрядження. Однак правоохоронці встановили, що справжньою метою виїзду за кордон підлеглого був приватний інтерес – оформлення віз Тимошенку та його сину.

Крім того, експосадовець протягом 2022 року тричі безоплатно проживав у готельному комплексі Emili Resort, двічі з яких – разом з дружиною і сином. У своїх поясненнях Тимошенко підтвердив, що дійсно користувався послугами готелю, проте не зміг надати підтвердження факту оплати проживання на понад 45 тис. грн.

Ще одним епізодом є вчинення ним дій в умовах реального конфлікту інтересів.

Влітку 2022 року Тимошенко безоплатно використовував в особистих цілях легковий автомобіль Porsche Taycan. "Виявлено обставини, які свідчать про штучне створення розрахункових документів з метою приховати факт безкоштовного користування транспортним засобом. Загальна сума отриманих Тимошенком безкоштовних послуг з прокату вартісного авто склала 122 тис. грн", – зазначили в НАЗК.

За вказані порушення законодавства передбачена відповідальність у вигляді штрафу, а також можливе внесення особи в Реєстр корупціонерів.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський звільнив Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу Президента у січні 2023 року.