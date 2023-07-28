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Аналог Telegram: У WhatsApp тепер теж можна записувати відеоповідомлення

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whatsapp

У месенджері WhatsApp з’явилася функція запису миттєвих відеоповідомлень, подібно до Telegram.

"Тепер ви можете записувати короткі особисті відео та ділитися ними безпосередньо в чатах WhatsApp. Миттєві відеоповідомлення можуть тривати до 60 секунд і захищені наскрізним шифруванням", – сказано в повідомленні Meta.

Для того, щоб надіслати відеоповідомлення, треба натиснути кнопку, щоб перейти в режим відео, і утримувати, щоб записати відео.

Відео відтворюватиметься автоматично з вимкненим звуком під час відкриття в чаті, а торкання відео запускатиме звук. 

Відеоповідомлення стануть доступними для всіх найближчими тижнями.

Автор: Галина Ялівець
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