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NASA запустить власну стрімінгову платформу. ВIДЕО

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nasa

Агентство NASA анонсувало запуск своєї стрімінгової платформи NASA+ цього літа.

Як ідеться в повідомленні агентства, користувачі можуть отримати доступ до попереднього перегляду бета-версії сайту та надіслати відгук.

Завдяки новому сервісу користувачі отримають доступ до прямих трансляцій агентства і перегляду місій NASA через колекції оригінальних відеорядів. Після запуску на платформі вийде кілька нових шоу. Трансляція буде безкоштовною та не міститиме реклами.

NASA+ буде доступна на більшості основних платформ через додаток NASA на мобільних і планшетних пристроях iOS і Android, через потокові медіаплеєри та в інтернеті на настільних і мобільних пристроях.

Автор: Галина Ялівець
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