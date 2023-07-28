NASA запустить власну стрімінгову платформу. ВIДЕО

Агентство NASA анонсувало запуск своєї стрімінгової платформи NASA+ цього літа.

Як ідеться в повідомленні агентства, користувачі можуть отримати доступ до попереднього перегляду бета-версії сайту та надіслати відгук.

Завдяки новому сервісу користувачі отримають доступ до прямих трансляцій агентства і перегляду місій NASA через колекції оригінальних відеорядів. Після запуску на платформі вийде кілька нових шоу. Трансляція буде безкоштовною та не міститиме реклами.

NASA+ буде доступна на більшості основних платформ через додаток NASA на мобільних і планшетних пристроях iOS і Android, через потокові медіаплеєри та в інтернеті на настільних і мобільних пристроях.