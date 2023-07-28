Власник Gucci та Balenciaga викупить 30% акцій Valentino за 1,7 мільярда євро
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Французька корпорація Kering, яка володіє брендами Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta та Alexander McQueen, уклала угоду про придбання 30% акцій Valentino до кінця 2023 року.
Як ідеться в повідомленні Kering, сума угоди становить 1,7 млрд євро.
Наразі Valentino володіє катарський інвестиційний фонд Mayhoola.
Угода передбачає можливість для Kering придбати 100% акціонерного капіталу Valentino не пізніше 2028 року і є частиною більш широкого стратегічного партнерства між Kering і Mayhoola, яке може призвести до того, що Mayhoola стане акціонером Kering.
Заснований у Римі в 1960 році Валентино Гаравані, Valentino є одним із найбільш визнаних у світі італійських будинків класу люкс. Сьогодні Valentino має 211 безпосередньо керованих магазинів у понад 25 країнах і дохід у розмірі 1,4 млрд євро та поточну EBITDA у розмірі 350 млн євро у 2022 році.
Kering стане значним акціонером із представництвом у раді. Mayhoola залишиться мажоритарним акціонером із 70% акціонерного капіталу та продовжить реалізацію успішної стратегії просування бренду.
У рамках ширшого партнерства Kering і Mayhoola вивчатимуть потенційні спільні можливості відповідно до їхніх відповідних стратегій розвитку.
Очікується, що трансакцію буде завершено до кінця 2023 року після отримання дозволу відповідних органів з питань конкуренції.
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