Через війну в Україні постраждали 1605 об’єктів культурної інфраструктури

Станом на 25 липня 2023 року збитків зазнали 1 605 об’єктів культурної інфраструктури України, без урахування пам’яток культурної спадщини. Із них більше третини (589 об’єктів) – зруйновані.

Як ідеться в повідомленні Міністерства культури та інформаційної політики, за останній місяць загальна чисельність постраждалих об'єктів культурної інфраструктури зросла на 23 одиниці, більша частина з яких припадає на Херсонщину (9 одиниць, або 39%).

Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Херсонській, Харківській, Київській, Миколаївській, Запорізькій та Луганській областях.

Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади (48% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків).

Загалом постраждали:

клубні заклади – 760;

бібліотеки – 607;

музеї та галереї – 90;

театри та філармонії – 28;

заклади мистецької освіти – 120.

Пошкоджень і руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, заклади мистецької освіти (мистецькі школи і коледжі) та об'єкти культурної спадщини на території 225 територіальних громад (15,3%) у Вінницькій (3%), Дніпропетровській (17%), Донецькій (87%), Житомирській (12%), Закарпатській (2%), Запорізькій (33%), Київській (29%), Луганській (42%), Львівській (4%), Миколаївській (42%), Одеській (4%), Сумській (49%), Харківській (36%), Херсонської (37%), Хмельницькій (5%), Черкаській (3%), Чернігівській (16%) областях та місті Києві.

Оскільки майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації, це унеможливлює обрахунок точної кількості об'єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації.