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Крим (1064) окупація (177) туризм (780) туристи (180)

Окупаційна влада Криму визнала зрив туристичного сезону

порошенко,ялта

Через відсутність авіасполучення готелі окупованого Криму на початку високого туристичного сезону завантажені лише на 40%.

Про це розповів "міністр курортів та туризму" окупаційної влади півострова Вадим Волченко, пише російський "Коммерсант".

"Наразі середній рівень завантаження близько 37-40%. Це нижче, ніж торік, на 25-30%", – сказав чиновник.

Він висловив сподівання, що у липні-серпні цей показниз росте.

Водночас Волченко визнав, що вільними залишаються навіть місця у санаторіях, які працюють за держзамовленням, – рівень бронювання санаторіїв для пільгових категорій громадян на літо становить 70-80%.

Як повідомлялося, туристичний бізнес у Криму опинився на межі виживання через падіння кількості російських туристів, які планують відпочивати на курортах окупованого півострова цього літа.

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13.06.2023 22:08 Відповісти
"Наразі середній рівень завантаження близько 37-40%.

..у окремих готелях..
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13.06.2023 22:09 Відповісти
Welcome to горячая точка 🚭
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14.06.2023 04:43 Відповісти

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