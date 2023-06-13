БЕБ виявило наймасштабніше підпільне виробництво побутової хімії світових брендів. ФОТО
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили в Закарпатській області одне із наймасштабніших підпільних виробництв побутової хімії відомих світових брендів.
Як повідомляє пресслужба БЕБ, група осіб організувала повний цикл виробництва шампунів, пральних порошків, миючих засобів тощо.
"Кожному з членів злочинного угрупування було відведено певну роль у процесі виготовлення, зберігання та продажу контрафакту. Готову продукцію продавали гуртом та вроздріб через інтернет-сайти, телеграм-канали та у торговельних точках на ринках по всій території України", – зазначається у повідомленні.
За результатами 15 обшуків складських приміщень на території Закарпатської області виявлено та вилучено:
- 3 автоматизовані лінії для розливу, маркування та фасування продукції;
- близько 240 тонн готової продукції з нанесеним найменуванням відомих світових брендів виробників побутової хімії та сировини;
- близько 200 тис. пакувальних коробок та пляшок з нанесеним найменуванням відомих виробників побутової хімії.
Орієнтовна вартість вилученої продукції, сировини та обладнання становить 80 млн грн.
Наразі тривають слідчі дії, встановлюється повне коло причетних осіб до незаконної діяльності.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні ведеться за ознаками кримінального правопорушення передбачених ч. 3 ст. 229 КК України (Незаконне використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару).
Будь ласка, зачекайте...
бо виходить із жо@пи 😠
Можливо це його хУзяйство !!
Про це всі весь час знали.
Дійсно, якби була державна політика, то усіх цих підприємлвих можна було легалізувати -нехай під власною маркою працюють. Але тоді міліціонери грошей неотримають..
Я тут можливо пiдробити Надрукуйте хоч мiльйон циганських пiдробних кодiв, але сайт скаже що фiрма такого кода не друкувала на пачцi. Щоб обдурти покупця одне з двох:
1) або проникнути в датабазу цього сайта, хакнувши або пiдкупивши адмiна. Малоймовiрно...
2) Створити клон сайта щоб покупець ввiв там код та надурити покупця який буде вважати що це аутентичний сайт. Але як у випадку з Дiя - який дурень буде вiдкривати чи встановлювати у себе клон Дiя? Навiть iдiоту зрозумiло, що коли встановлюйеш "лiву" Дiю, то тебе хочуть *******.
Чого я не розумiю? Я пропоную сервiс вiд правительства, один для всiх товарiв, як Дiя. Щоб люди знали, що якщо користуються iншим сайтом, то 99% це буде пiдроблений сайт (так же як клони Дiя це теж обдурювання.)
Звiсно, що якщо кожний циган буде запускати власний сайт для перевiрок, то вони обдурять людей. Я маю на увазi, що треба QR cканер у Дiя.
Що тут не так?
через тиждень-місяць зробити свіжу копію зі свіжої партії...
Не iронизую.
Де ви там знайдете код в маркетi??? В маркетi лежить лише Дiя, а код лежить окремо (i не в маркетi). Що саме я не розумiю?
йдеш у сільпо/фоззі/шмоззі... купуєш одиницю автентичного товару. несеш... кудись. і кльопаєш аналогічні етикетки. яка нах Дія?
єдине, не робити відразу мільйон копій етикетки... а партіями, щоразу копіюючи етикетку свіжого автентичного товару.
і до спини всі ті сайти... якщо по якійсь міжгалактичній базі пройде автентичний товар, то пройде і контрафакт.
Так може чiпи? Ну знайеш, як у магазинах стоiть рамка, i якщо не сплатив за товар, то рамка пищить? А при продажi товару чип проходить через сканер НА КАСi, щоб вже другий раз його не використовували?
Таке можливо обiйти, ViktorXP?
Може замість того, щоб закривати бізнес і позбавляти людей роботи, дати їм можливість працювати тільки під власним брендом?
Також, до чого тут безпека? Справа про пiдробки, коли платите 100500 грн, а вам насипали соду в пiдроблену (надруковану циганами) упаковку. Берете ту упаковку, йдете на сайт Тайд, вводите код, i якщо сайт каже, що такого вони не виробляли, то зрозумiло, що мене трахнув циган.
" До чого тут qr код?"
До того, що ви побачите що ви купили - баланду чи справжнiй Тайд.
"Офіційно закуповується сирована". У нас закуповуйеться сода, дешевий порошок та робиться баланда. I ви не будете скаржитися бо будете думати що то справжнiй Тайд (але прати чогось не буде).
Питання не в тому, що до нас завезуть "інгридієнти", а в тому, що ви купите баланду.
" проходять контроль держави і продають під власною назвою."
Це якщо вам пощастить. А щоб не було пiдробок, треба контроль. Для . цього . i . треба . код.
"Хочеш "Тайду", не хочеш "Галу", прапор між рук- йдеш і купуєш "Тайд""
А купиш баланду. Тому що пiдробка без коду. Якщо б цигани не робили той фальшивий Тайд, а контроль був як треба, то можна було б з легким настройем.
Ну як ви хочете прибрати пiдробки? Ваше "'Офіційно закуповується сирована- проходять контроль держави ... продають... в Україні ... офіційно.'' працюйе, але пiдробок теж багато. Що з ними робити???
Можливо я щось не розумiю та туплю? Дуже прошу пояснити що ви хочете робити з циганським Тайдом, який певно пакують ще в тисячах iнших пiдпiльних фабрик. Як ваша офiцiйна продажа зупинить потiк пiдробок сигарет, порошку, хiмii??? Вони як продавалися офiцiйно, так i будуть, але паралельно з ними половина товарiв - говнопiдробка з соди та дешевого лайна. Ваша офiцiйна продажа того Тайду не зупиняйе того, що половина того Тайду - лайно яке не майе до офiцiйного Тайду вiдношення. Я адекватно розумiю ситуацiю, чи торможу десь? Тут справа не в "офiцiйно'', а в тому що хтось безконтрольно та безкарно робить баланду з ЛIВИХ компонентiв. Завозити компоненти та пакувати у нас це гарна справа, але йе фабрики якi пакують Тайд не з компонентiв для Тайду, а з лайна та сечi. Потiм завозять то лайно до магазину, та товкають його як продукт який майе працювати як Тайд, а ефект на справдi - як стирки сечею, тому що компоненти ЛIВI.
Тобто, ваша "офiцiйно" продажа не допомагайе прибрати ту сечу з прилавкiв.
А з QR кодом я можу перевiрити, чи то сеча, чи справжнiй ефект справжнього Тайду зробленого з справжнiх компонентiв якi дають справжнiй ефект Тайду. Я зможу прям у магазинi ще до покупки дiзнатися - чи то лайно, чи то гарна рiч. Менi по барабану чи то тайд з Америки, чи вiн зроблен у нас з американських компонентiв на американському обладнаннi за амер. техпроцесом.
Менi просто треба знати що я отримаю ефект Тайду. Якщо на упаковцi не буде QR коду, то я буду знати що присутнiй великий ризик того, що менi продадуть гуано зроблене з лайна.
Наприклад, купили пачку курева, зайшли на сайт Winston, вбили код та побачили що вони таку пачку не випускали. Буде зрозумiло, що ви курите табак з сусiднього села, завернутий у напечатану циганами пачку.
Люди просто перестануть купувати у магазинах, якi продають пiдроблений товар.
А продаж на вулицi заборонити, бо там 80% продукту зроблено циганами з якогось лайна.