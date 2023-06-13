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обшук (598) підробка (72) хімія (73) Бюро економічної безпеки (364)

БЕБ виявило наймасштабніше підпільне виробництво побутової хімії світових брендів. ФОТО

беб

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили в Закарпатській області одне із наймасштабніших підпільних виробництв побутової хімії відомих світових брендів.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, група осіб організувала повний цикл виробництва шампунів, пральних порошків, миючих засобів тощо.

"Кожному з членів злочинного угрупування було відведено певну роль у процесі виготовлення, зберігання та продажу контрафакту. Готову продукцію продавали гуртом та вроздріб через інтернет-сайти, телеграм-канали та у торговельних точках на ринках по всій території України", – зазначається у повідомленні.

За результатами 15 обшуків складських приміщень на території Закарпатської області виявлено та вилучено:

  • 3 автоматизовані лінії для розливу, маркування та фасування продукції;
  • близько 240 тонн готової продукції з нанесеним найменуванням відомих світових брендів виробників побутової хімії та сировини;
  • близько 200 тис. пакувальних коробок та пляшок з нанесеним найменуванням відомих виробників побутової хімії.

Орієнтовна вартість вилученої продукції, сировини та обладнання становить 80 млн грн.

БЕБ виявило наймасштабніше підпільне виробництво побутової хімії світових брендів 01

БЕБ виявило наймасштабніше підпільне виробництво побутової хімії світових брендів 02

БЕБ виявило наймасштабніше підпільне виробництво побутової хімії світових брендів 03

Наразі тривають слідчі дії, встановлюється повне коло причетних осіб до незаконної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні ведеться за ознаками кримінального правопорушення передбачених ч. 3 ст. 229 КК України (Незаконне використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару).

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Топ коментарі
+20
На закарпатті цьому "бізнесу" вже більше 30-ти років. Там у торговельній мережі, побутова хімія, зубні пасти, цукерки, консервація "із Європи", чай( особливо)- 100 відсотковий фальсифікат. Із цієї годівниці 30 років годувалися уся міліція, СБУ, усі податківці, політики...
Про це всі весь час знали.
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13.06.2023 22:51
+14
Вас вітають у магазинах "Товари з Європи"
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13.06.2023 19:53
+13
БЕБ щось виявило, щось я підозрюю, що вони не ділились, ось їх і затримали.
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13.06.2023 20:59
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Вас вітають у магазинах "Товари з Європи"
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13.06.2023 19:53 Відповісти
Якби ж то з Европи ,
бо виходить із жо@пи 😠
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14.06.2023 00:54 Відповісти
Так Закарпаття - це ж Європа. Ніхто нікого не обманює🤣🤣🤣
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14.06.2023 09:42 Відповісти
БЕБ щось виявило, щось я підозрюю, що вони не ділились, ось їх і затримали.
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13.06.2023 20:59 Відповісти
Люди продавали за адекватні гроші
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13.06.2023 22:03 Відповісти
Балогу всі знають ?

Можливо це його хУзяйство !!
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14.06.2023 01:01 Відповісти
тобто якась розливна бурда гарна саме тому що вона недорога?
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14.06.2023 04:36 Відповісти
Под крышей БЭБ бутылки Персила и Ариэля может перестанут быть похожи?
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13.06.2023 22:09 Відповісти
На закарпатті цьому "бізнесу" вже більше 30-ти років. Там у торговельній мережі, побутова хімія, зубні пасти, цукерки, консервація "із Європи", чай( особливо)- 100 відсотковий фальсифікат. Із цієї годівниці 30 років годувалися уся міліція, СБУ, усі податківці, політики...
Про це всі весь час знали.
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13.06.2023 22:51 Відповісти
тобто у інших частинах України такого ніколи не було, бо процвітала міцна поліцейська дружба та Зе!рова терпимість до фальсифікату?
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14.06.2023 15:02 Відповісти
Скажімо так- такого тотального, саме тотального фальсіфікату як у Закарпатті ніде більше небуло. Село Діброва- головна виробнича ділянка. Навіть власну марку вина "Чізай" у фірмових магазинах фальсіфікували.
Дійсно, якби була державна політика, то усіх цих підприємлвих можна було легалізувати -нехай під власною маркою працюють. Але тоді міліціонери грошей неотримають..
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14.06.2023 17:34 Відповісти
окрім змін до податкового кодексу та звільнення мульярду держморд різного гатунку- інше не допоможе. Оскільки, саме контролюючі органи і зацікавленні в бардаку із відкатами.
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14.06.2023 17:45 Відповісти
АЛЛО торгует этой продукцией.
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13.06.2023 23:18 Відповісти
А шо з Зе владою на місцях не поділились ? 😁
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14.06.2023 00:38 Відповісти
Ділились , тільки слабо ділились , бо слуг забагато
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14.06.2023 00:57 Відповісти
Лахта, старайся більше, поки що невірю
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14.06.2023 13:39 Відповісти
може треба QR коди? Щоб взяти товар, знайти код, вбити його на сайтi, та дiзнатися - оригiнал це чи пiдробка?

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14.06.2023 04:33 Відповісти
Цигани організують підпільне виробництво кюар кодів)
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14.06.2023 08:51 Відповісти
ну то й що? Надрукувати код можливо, але датабазу (сайт) ви не пiдробите. Так же як Д не пiдроблена.
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14.06.2023 12:31 Відповісти
це як спрoбувати пiдробити сайти трекiнгу Укрпошта-НоваПошта, чи застосунок Нова Пошта на смарфтонi, чи намагатися взломати Дiя. Зловмисники не доберуться до датабази. Хiба що склепають фальшивий сайт. Що думають спецiалiсти?
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14.06.2023 12:37 Відповісти
"Дію" створили кацапські програмісти з фірми ЕПАМ, що ти тут розказуєш.
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14.06.2023 13:48 Відповісти
Твоя Зе влада як співпрацювала з фсб, так і продовжує це робити
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14.06.2023 13:58 Відповісти
QR код це звичайний текст у зручному для машинного читання форматі, згенерувати його може кожен із мінімумом технічних знань. Одна справа, коли ти його на екрані показуєш і він короткодіючий для певної бази, інша, коли він надрукований...
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14.06.2023 12:37 Відповісти
я купляю товари в амеркианському магазинi. На пакунку скретч код. Стирайеш захисну плiвку та вводиш код на сайтi тоi американськоi компанii. Адресу сайта я точно знаю, у закладках браузера.

Я тут можливо пiдробити Надрукуйте хоч мiльйон циганських пiдробних кодiв, але сайт скаже що фiрма такого кода не друкувала на пачцi. Щоб обдурти покупця одне з двох:

1) або проникнути в датабазу цього сайта, хакнувши або пiдкупивши адмiна. Малоймовiрно...

2) Створити клон сайта щоб покупець ввiв там код та надурити покупця який буде вважати що це аутентичний сайт. Але як у випадку з Дiя - який дурень буде вiдкривати чи встановлювати у себе клон Дiя? Навiть iдiоту зрозумiло, що коли встановлюйеш "лiву" Дiю, то тебе хочуть *******.

Чого я не розумiю? Я пропоную сервiс вiд правительства, один для всiх товарiв, як Дiя. Щоб люди знали, що якщо користуються iншим сайтом, то 99% це буде пiдроблений сайт (так же як клони Дiя це теж обдурювання.)

Звiсно, що якщо кожний циган буде запускати власний сайт для перевiрок, то вони обдурять людей. Я маю на увазi, що треба QR cканер у Дiя.

Що тут не так?
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14.06.2023 13:24 Відповісти
Зматуй вудочки подоляцький
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14.06.2023 14:05 Відповісти
а в чому проблема зайти в маркет і скопіювати QR код з автентичного товару?
через тиждень-місяць зробити свіжу копію зі свіжої партії...
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14.06.2023 14:19 Відповісти
як ви собi уявляйете "зайти в маркет + скопіювати QR код з автентичного товару"?

Не iронизую.

Де ви там знайдете код в маркетi??? В маркетi лежить лише Дiя, а код лежить окремо (i не в маркетi). Що саме я не розумiю?
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14.06.2023 15:26 Відповісти

йдеш у сільпо/фоззі/шмоззі... купуєш одиницю автентичного товару. несеш... кудись. і кльопаєш аналогічні етикетки. яка нах Дія?
єдине, не робити відразу мільйон копій етикетки... а партіями, щоразу копіюючи етикетку свіжого автентичного товару.
і до спини всі ті сайти... якщо по якійсь міжгалактичній базі пройде автентичний товар, то пройде і контрафакт.
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14.06.2023 19:16 Відповісти
о, блiн, менi дiшло.

Так може чiпи? Ну знайеш, як у магазинах стоiть рамка, i якщо не сплатив за товар, то рамка пищить? А при продажi товару чип проходить через сканер НА КАСi, щоб вже другий раз його не використовували?

Таке можливо обiйти, ViktorXP?

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16.06.2023 18:33 Відповісти
правительства- це вже підлога вареника чи нова посада дЄрмака в ОПі?
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14.06.2023 15:06 Відповісти
СМІХОТА тай годі !!! Тільки дурні про це не знали. Як у прислівї " Яка влада - такий товар "
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14.06.2023 08:37 Відповісти
тепер ту саму каламуту везтимуть з Польщі
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14.06.2023 09:08 Відповісти
й знову розливатимуть на таких же пiдпiльних фабриках, якi знову схватять за ж+пу То ще у нас краiна нешуганих "фабрик"
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14.06.2023 13:32 Відповісти
Це в Орбана не тому такий стояк на Закарпаття? Дешева химка відомих брендів? Навіщо ж платити більше?!
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14.06.2023 09:12 Відповісти
може тому що етикетка з брендом не занчить, що там справжнiй товар? Там же певно замiсть реального товару - сода з порошком за 5 копiйок
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14.06.2023 13:34 Відповісти
Я просто нагадаю, що один із найбагатших людей світу Амансіо Ортега - засновник Zara - розпочинав свій бізнес з того, що шив підробки відомих брендів і продавав їх.
Може замість того, щоб закривати бізнес і позбавляти людей роботи, дати їм можливість працювати тільки під власним брендом?
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14.06.2023 09:39 Відповісти
До речі, дуже продуктивна ідея. Роби, але під власним брендом із дотриманням вимог безпеки.
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14.06.2023 13:17 Відповісти
а до чого тут "працювати тільки під власним брендом" до того, що вам замiсть справжнього Tide насиплять соди та дешевого порошка? Наприклад, менi треба Tide, нащо менi ваш власний бренд, якщо я знаю, що саме Тайд гарний порошок? Краще вже хай Тайд друкуйе QR код на пачцi, а я зайду на сайт Тайда, та перевiрю, чи вони випускали мою пачку.

Також, до чого тут безпека? Справа про пiдробки, коли платите 100500 грн, а вам насипали соду в пiдроблену (надруковану циганами) упаковку. Берете ту упаковку, йдете на сайт Тайд, вводите код, i якщо сайт каже, що такого вони не виробляли, то зрозумiло, що мене трахнув циган.
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14.06.2023 13:45 Відповісти
Вы бредите, капитан! До чого тут qr код? Так працює увесь світ. Приклад - фармацевтика, чи таж побутова хімія. І ще багато чого. Офіційно закуповується сирована- Китай, Індія, випускають медичний препарат чи в чистому вигляді, чи із іншими інгридієнтами, проходять контроль держави і продають під власною назвою. То ж саме роблять із пральними порошками. Навіть в Україні і навіть офіційно. Хочеш "Тайду", не хочеш "Галу", прапор між рук- йдеш і купуєш "Тайд". А із кодом, чи не з кодом- як забажаєш.
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14.06.2023 17:47 Відповісти
та я вам кажу про те, що ви купите Тайд i вiн буде несправжнiй.

" До чого тут qr код?"

До того, що ви побачите що ви купили - баланду чи справжнiй Тайд.

"Офіційно закуповується сирована". У нас закуповуйеться сода, дешевий порошок та робиться баланда. I ви не будете скаржитися бо будете думати що то справжнiй Тайд (але прати чогось не буде).

Питання не в тому, що до нас завезуть "інгридієнти", а в тому, що ви купите баланду.

" проходять контроль держави і продають під власною назвою."

Це якщо вам пощастить. А щоб не було пiдробок, треба контроль. Для . цього . i . треба . код.

"Хочеш "Тайду", не хочеш "Галу", прапор між рук- йдеш і купуєш "Тайд""

А купиш баланду. Тому що пiдробка без коду. Якщо б цигани не робили той фальшивий Тайд, а контроль був як треба, то можна було б з легким настройем.

Ну як ви хочете прибрати пiдробки? Ваше "'Офіційно закуповується сирована- проходять контроль держави ... продають... в Україні ... офіційно.'' працюйе, але пiдробок теж багато. Що з ними робити???

Можливо я щось не розумiю та туплю? Дуже прошу пояснити що ви хочете робити з циганським Тайдом, який певно пакують ще в тисячах iнших пiдпiльних фабрик. Як ваша офiцiйна продажа зупинить потiк пiдробок сигарет, порошку, хiмii??? Вони як продавалися офiцiйно, так i будуть, але паралельно з ними половина товарiв - говнопiдробка з соди та дешевого лайна. Ваша офiцiйна продажа того Тайду не зупиняйе того, що половина того Тайду - лайно яке не майе до офiцiйного Тайду вiдношення. Я адекватно розумiю ситуацiю, чи торможу десь? Тут справа не в "офiцiйно'', а в тому що хтось безконтрольно та безкарно робить баланду з ЛIВИХ компонентiв. Завозити компоненти та пакувати у нас це гарна справа, але йе фабрики якi пакують Тайд не з компонентiв для Тайду, а з лайна та сечi. Потiм завозять то лайно до магазину, та товкають його як продукт який майе працювати як Тайд, а ефект на справдi - як стирки сечею, тому що компоненти ЛIВI.

Тобто, ваша "офiцiйно" продажа не допомагайе прибрати ту сечу з прилавкiв.

А з QR кодом я можу перевiрити, чи то сеча, чи справжнiй ефект справжнього Тайду зробленого з справжнiх компонентiв якi дають справжнiй ефект Тайду. Я зможу прям у магазинi ще до покупки дiзнатися - чи то лайно, чи то гарна рiч. Менi по барабану чи то тайд з Америки, чи вiн зроблен у нас з американських компонентiв на американському обладнаннi за амер. техпроцесом.

Менi просто треба знати що я отримаю ефект Тайду. Якщо на упаковцi не буде QR коду, то я буду знати що присутнiй великий ризик того, що менi продадуть гуано зроблене з лайна.
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14.06.2023 21:55 Відповісти
У вас, ідіотів, сьогодні вихідний день і всіх повипускали із божевільні
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14.06.2023 22:24 Відповісти
🖕 🖕
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15.06.2023 04:03 Відповісти
Нічого страшного.Заплатять штраф,занесуть кому треба і ми про це більше не почуємо.Хто згадує про розкрадання гуманітарки в Запоріжжі?Вже всі забули.Підозрювані ,які "мають честь" звільнились а кримінальні авторитети,які були задіяні в цьому злочині спокійно живуть і "працюють". Такий масштаб проїхали а тут ...
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14.06.2023 11:19 Відповісти
а якщо б бренд друкував на пачках QRкод, то мало б кого надурили. Зараз легко надрукувати пачку, щоб виглядала як бренд, але що ви зробите з сайтом виробника який дбайе, щоб клiйенти могли перевiряти достовiрнiсть товару?

Наприклад, купили пачку курева, зайшли на сайт Winston, вбили код та побачили що вони таку пачку не випускали. Буде зрозумiло, що ви курите табак з сусiднього села, завернутий у напечатану циганами пачку.

Люди просто перестануть купувати у магазинах, якi продають пiдроблений товар.
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14.06.2023 13:51 Відповісти
доречi, якщо б такий сканер всунули в Дiю, то було б гарно, коли б скарга автоматично шла до службу контролю яка вже автоматично знiме штраф з того магазину. Для цього можна i на магазин наклеiти QR код або продавати тiльки через касу ,Яка автоматично перешле доклад у полiцiю.

А продаж на вулицi заборонити, бо там 80% продукту зроблено циганами з якогось лайна.
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14.06.2023 13:58 Відповісти

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