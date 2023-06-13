БЕБ виявило наймасштабніше підпільне виробництво побутової хімії світових брендів. ФОТО

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили в Закарпатській області одне із наймасштабніших підпільних виробництв побутової хімії відомих світових брендів.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, група осіб організувала повний цикл виробництва шампунів, пральних порошків, миючих засобів тощо.

"Кожному з членів злочинного угрупування було відведено певну роль у процесі виготовлення, зберігання та продажу контрафакту. Готову продукцію продавали гуртом та вроздріб через інтернет-сайти, телеграм-канали та у торговельних точках на ринках по всій території України", – зазначається у повідомленні.

За результатами 15 обшуків складських приміщень на території Закарпатської області виявлено та вилучено:

3 автоматизовані лінії для розливу, маркування та фасування продукції;

близько 240 тонн готової продукції з нанесеним найменуванням відомих світових брендів виробників побутової хімії та сировини;

близько 200 тис. пакувальних коробок та пляшок з нанесеним найменуванням відомих виробників побутової хімії.

Орієнтовна вартість вилученої продукції, сировини та обладнання становить 80 млн грн.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюється повне коло причетних осіб до незаконної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні ведеться за ознаками кримінального правопорушення передбачених ч. 3 ст. 229 КК України (Незаконне використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару).