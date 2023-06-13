Угода на $8 мільярдів: Агротрейдер Bunge поглине конкурента Viterra

Агропромислові корпорації Bunge та Viterra домовились про злиття в рамках угоди вартістю $8,2 млрд, яка буде оплачена акціями та коштами.

За умовами угоди, акціонери Viterra отримають близько 65,6 млн акцій Bunge на загальну суму близько $6,2 млрд і приблизно $2 млрд коштами, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В рамках операції Bunge також візьме на себе боргові зобов'язання Viterra на суму $9,8 млрд.

Крім того, Bunge викупить власні акції на $2 млрд. Компанія має намір розпочати програму buyback "якнайшвидше в залежності від ринкових умов і правил SEC (Комісії з цінних паперів та бірж США)". Очікується, що викуп буде завершено не пізніше ніж протягом 18 місяців після закінчення злиття.

Угоду, яка була одноголосно схвалена радами директорів Bunge та Viterra, планується завершити в середині 2024 року. Вона має отримати дозволи з боку регулюючих органів та акціонерів Bunge.

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Після її закриття акціонерам Viterra належатиме 30% об'єднаної компанії та 33% після закінчення buyback.

Об'єднана компанія збереже назву Bunge, її очолить нинішній головний виконавчий директор Bunge Грег Хекман. Девід Маттіске, який зараз очолює Viterra, стане одним із головних операційних директорів.

У рамках угоди Glencore отримає акції Bunge на суму близько $3,1 млрд і $1 млрд грошовими коштами за свою 50% частку у Viterra, уточнили у Glencore.

Котирування акцій Bunge під час попередніх торгів у вівторок знижуються на 2,5%. Ринкова вартість компанії з початку поточного року зменшилась на 6% (до $14,1 млрд), тоді як фондовий індекс S&P 500 піднявся на 13%.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global після оголошення про угоду покращило кредитний рейтинг Bunge до "BBB+" з "BBB".