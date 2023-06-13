Надходження держбюджету від продажу облігацій Мінфіну впали до 2,5 мільярда

Міністерство фінансів 13 червня розмістило державні облігації (ОВДП) на суму 2,54 мільярда гривень.

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій у гривні надійшов 1 мільярд гривень під 18,4% річних.

Мінфін також розмістив півторарічні ОВДП на 1,5 мільярда гривень. Ставку за ними вдалося знизити із 19,5% до 19,3% річних.

Також вдалося розмістити трирічні бенчмарк-облігації на 42,9 мільйона гривень під 19,75% річних.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів 6 червня розмістило ОВДП на суму близько 4,78 мільярда гривень.

30 травня Мінфін залучив від продажу ОВДП до державного бюджету 11,29 мільярда гривень (в еквіваленті).

23 травня Міністерство фінансів на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 10,79 млрд грн.