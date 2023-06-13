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Кабмін (7634) Денис Шмигаль (1404) відновлення (313)

Кабмін створив 8 посад заступників міністрів з відновлення

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Кабінет міністрів погодив створення посад заступників з відновлення для 8 керівників міністерств і 12 очільників обласних військових адміністрацій (ОВА).

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду. 

"Ухвалюємо рішення про створення у 8 міністерствах та 12 регіонах посади заступників із відновлення. Наявність такої посади дасть змогу якісно підійти до планування проектів і програм відбудови", – зазначив Шмигаль.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що таке рішення ухвалено за пропозицією Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Установлено, що введення посад заступника міністра, до компетенції якого належать питання відновлення регіонів, територій та інфраструктури, та заступника голови обласної державної адміністрації, до компетенції якого належать питання відновлення регіону, територій та інфраструктури, здійснюється в межах установленої граничної чисельності працівників, фонду оплати праці та видатків на утримання відповідного органу", – написав Мельничук у Telegram.

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13.06.2023 18:04 Відповісти

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