Міноборони оцінило збитки довкіллю через російські удари по військовим об’єктам у 300 мільярдів

Збитки навколишнього середовища через атаки окупантів на військові об’єкти України лише у 2022 році оцінюються у 298 млрд грн.

Про це представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони майор Владислав Дудар заявив під час "круглого столу", повідомляє Military Media Center.

Він уточнив, що ця оцінка враховує забруднення територій та викиди в атмосферу, її проведено в рамках роботи спільної робочої групи за участю фахівців Міноборони та Мінприроди.

Представник Міноборони додав, що за всіма фактами бомбардувань військова прокуратура та СБУ зареєстрували відповідні кримінальні провадження.

"За цей рік (2023 рік, – ред.) ми обстежили близько 40 об'єктів. Наразі Держекоінспекція проводить відповідні розрахунки", – додав Дудар.

Як повідомлялося, за даними Мінагрополітики, збитки державного майна меліоративних систем та каналів внаслідок підриву Каховської ГЕС складають 150-160 млрд гривень.