Росія зайняла друге місце у світі за відтоком доларових мільйонерів

Росія посіла друге місце у світі за кількістю доларових мільйонерів, що виїхали з країни у 2022 році.

Про це свідчать дані компанії Henley&Partners, яка допомагає з переїздом заможним людям, пише російська редакція Forbes.

За підрахунками аналітиків компанії, з Росії за минулий рік поїхали 8500 доларових мільйонерів, хоча раніше прогнозувалося, що це число буде більшим.

За даними H&P, загалом у Росії за чисельності населення 144,4 млн людей близько 67 700 осіб мають капітал у розмірі понад $1 млн. Виходячи з цих цифр, з Росії в 2022 році поїхали приблизно 12,5% від загальної кількості доларових мільйонерів.

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На першому місці за відтоком мільйонерів минулого року опинився Китай – з цієї країни виїхали 10 800 людей зі статками понад $1 млн. На третьому місці розташувалася Індія (мінус 7500 мільйонерів).

Серед лідерів з відтоку доларових мільйонерів також Гонконг, Бразилія, Велика Британія, Мексика, Південна Корея та Південна Африка.

Водночас Австралія, Об'єднані Арабські Емірати та Сінгапур стали лідерами із залучення заможних людей.

Загальна кількість заможних людей, що мігрували, у 2022 році склала 84 000. Це максимум за три роки: у 2020 і 2021 роках темпи міграції були зниженими через коронавірус.