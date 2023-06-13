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"Назад у СРСР": Слідом за "Москвичем" і "Волгою" у Росії планують знову виробляти мікромобілі "Ока"

ока

Уряд Росії підтримує відновлення виробництва мікромобілів "Ока".

Про це заявив голова Мінпромторгу РФ Денис Мантуров, пише "Коммерсант".

За його словами, російський уряд готовий розглянути це питання, щойно надійде пропозиція від автоконцернів.

"Ми всіляко підтримуватимемо тих колег з автопрому, хто вийде з такими пропозиціями, готові таке питання розглянути оперативно. Тому що перша ластівка – це "Москвич" на додаток до "Лади", за ним буде "Волга", сподіваюся, вже наступного року", – сказав Мантуров.

ВАЗ-1111 "Ока" – легковий передньопривідний автомобіль надмалого класу, розроблений Волзьким автомобільним заводом в 1987 році. Серійне виробництво автомобіля продовжувалося в Росії відразу на трьох заводах до 2008 року.

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Як повідомлялося, раніше Мантуров розповідав, що російський Горьківський автозавод (ПАТ "ГАЗ") на початку наступного літа може представити першу серійну модель автомобіля під брендом "Волга".

До березня 2022 року на майданчику автозаводу ГАЗ у співпраці з німецьким концерном Volkswagen збиралися моделі Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) і Volkswagen Taos. У травні минулого року ГАЗ та Volkswagen розірвали угоду, а у травні цього року німецький концерн завершив продаж свого бізнесу та остаточно пішов з Росії.

Наприкінці минулого року у Росії почали продавати автомобілі та електромобілі під брендом "Москвич", зібрані з китайських машинокомплектів на колишньому заводі Renault у Москві. При цьому попиту на російський електромобіль "Москвич" немає – за перші п'ять місяців продали всього 77 кросоверів "Москвич 3е".

Ціна електромобіля "Москвич Зе" становить 3,5 млн рублів ($43,7 тис.). Таким чином, вартість електричного "Москвича" співставна із автомобілями Tesla – ціна на найдешевшу версію Model 3 починається від $46,99 тис. без урахування податків.

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Топ коментарі
+7
а в нас виробляються авто ?
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13.06.2023 19:20
+6
Назад в будущєє, па-кацапскі
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13.06.2023 16:49
+5
Тепер слід чекати що якийсь високопоставлений поц вилізе в москві на трибуну і скаже - вєрной дарогой ідьотє,таваріщі.Потім подумає і добавить - економіка далжна бить економной...
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13.06.2023 17:53
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Назад в будущєє, па-кацапскі
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13.06.2023 16:49 Відповісти
«как харашо било жить и вольна дишать в эсср. Па радио свучали красивие песни о «Варяхе», каторый не сдался ипонцам. Плампир бил вкусно и калпаса по 2.20 с зубами крис. Храшдане страны саветоф махли бисплатно паехат пад харошей ахраной, в фагоне для пиревоски кароф в Фаркуту, Сипир и даше на Калыму и отдыхать там десят годов, бес права на пириписку. А асобено класно било в гулаге. там бесплатно кармили ухой ис жабер триски и рас в неделю баня на шару. А пока сєки мились в бани, зечка жена Калинина асколком стикла чистила их куфайки от вшей. Кахда я спрасил бабушку в махеровам бирете: - Пачему вы хатите вирнуться в СэСэР? - ана ответила:

«При СССР у меня не болела спина и меня домогались мужчины».

Канешно, били и враги народа среди трудящихся сирпом и молатом. Они пакупали билет на круисный лайнер «Саветский саюс» и ночью випригивали с палупи в акеан и три суток плили бес сна, жрачки и води до врашеского береха. А друхие врахи, ахенты ГРУ, прасили палитичискахо упешища в эмбасу Великабритании в Шеневе. Таких придателей партия прихаваривала к расстрелу».

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14.06.2023 02:54 Відповісти
Тепер слід чекати що якийсь високопоставлений поц вилізе в москві на трибуну і скаже - вєрной дарогой ідьотє,таваріщі.Потім подумає і добавить - економіка далжна бить економной...
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13.06.2023 17:53 Відповісти
Для них ще кращим варіантом було б повернення до виробництва СМ3 С-3Д. Саме те що треба для цих "вєчнапьяних" дегенератів.
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13.06.2023 18:30 Відповісти
Для рашистов инвалидка самое то на данный момент. Тем более у нее 4 скорости вперед и 4 назад.
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14.06.2023 09:32 Відповісти
а в нас виробляються авто ?
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13.06.2023 19:20 Відповісти
Нажаль ні, ЗАЗ розікрали, Луцький завод теж
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14.06.2023 12:41 Відповісти
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13.06.2023 20:14 Відповісти
Моквич Зе?
та може бути... Навіть може бути "москвич ЄрЗе"
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13.06.2023 20:39 Відповісти
Анекдот часів СРСР: "Ока" - полчаса позора и тьі на даче )))
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13.06.2023 20:55 Відповісти
Можно было бы умничать, если бы у нас выпускались современные автомобили. Но ЗАЗ окончательно загнулся за несколько лет до войны, Богдан что-то там поштучно крупноузловой сборкой собирал...
А современная версия качественной Таврии очень даже пользовалась бы спросом... Как и полукомерческие каблуки... Но мы ведь только смеемся над северными неадекватными соседями...
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13.06.2023 21:25 Відповісти
...любишь велосипеды изобретать? Ню-ню...
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13.06.2023 21:41 Відповісти
При чем тут велосипеды? Мы даже лицензионные авто выпускать не смогли... Чудо украинского менеджмента...
Но посмеяться над другими - это наше все...
Пока у нас умирали Краз, Заз, Луаз, они с нуля начали выпускать Газели и заполонили ими и рашшию и Украину. А мы посмеемся
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16.06.2023 17:22 Відповісти
...дизлайк тебе
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18.06.2023 13:01 Відповісти
В Польше тоже нет своих авто, вроде как и не убиваются по этому поводу сильно. А Раша имеет гору ресурсов, а сейчас Оку выпускать начнут, радость то какая. Лапти пусть плести начинают, толку поболее будет у второй армии мира
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13.06.2023 23:46 Відповісти
Если я вас правильно понял, то не выпускать авто - это хорошо, а выпускать - зло?
Мне фиолетово что там на рашшиии выпускают.
Просто ерничанья очень убого смотрятся. Это как дрищу, который ни разу в тренажерке не был, смеяться над плохим прессом культуриста... Очень убого смотрится...
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16.06.2023 17:18 Відповісти
Ока - викидень Камазу.
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13.06.2023 21:25 Відповісти
...майбутнє кацапського "автопрому"
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13.06.2023 21:43 Відповісти
Понятно. Лад на всех не хватит. Нужно мамкам инвалидки еще выпускать, как для больных на голову.
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14.06.2023 01:55 Відповісти
За подохшего синка - получі авто Ока ))
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14.06.2023 09:42 Відповісти
Краще би вже Волгу 21-у. Принаймні вона була красива.)
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14.06.2023 09:40 Відповісти
Смієтеся з чужих машин
А самі загубили виробництво своїх машин
Навідь велосипеди не робим
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14.06.2023 09:49 Відповісти
Езжу на Ладе Калина уже 7 лет, вполне нормальная машина для своей ценовой категории, пробег авто 170 тыс. км., особых проблем в обслужвании и в эксплуатации нет, всегда с пункта "А" в пункт "Б" мою жопу довозит.... Даже не знаю чтобы стало с "Таврией" за это время при таком пробеге.
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14.06.2023 11:42 Відповісти
Нормальна машина у її категорії - б/у Тойота Корола, Фольксваген Гольф чи Мазда 3, які легко проїдуть двічі по 170 000 і, на відміну від феКаліни мають ЕСП, подушки безпеки, клімат-контроль і тд і тп...
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14.06.2023 12:33 Відповісти
Они в обслуживании дороже. Тем более у меня Калина 2015 года выпуска, а японка или немка такого же возраста обойдется в 3-4 тыс. баксов дороже как минимум........
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14.06.2023 14:48 Відповісти
Колись в брата була. Щось типу Таврії, але з жигульовським двигуном. Їздили, на той час була нічого машина. Щас - мабуть будь-що ліпше, від Ланоса до нескінченності. Якщо питання стоїть їздити на Окі чи ходити пішки - то Ока звісно ліпша. Але для тієї цільової аудиторії, на яку воно розраховано - ліпше б відновили випуск "Класика універсал" - в ті роки коштувало воно однаково, тільки в універсалі можна було ще щось з собою возити, окрім авоськи з огірками.
Виявилася несподівано міцною машиною, тоді ще не вимагали переходу на зимову гуми - ми їхали по ожеледиці, брат натис на гальма і ми перекинулися й покотилися, добре, що були пристібнуті. Потім вилізли, перекинули її на колеса і поїхали далі - лише дах порихтували і покрасили, навіть стойки не повело. Але маленька, нашо її випускати, якщо воно та ж вісімка, тільки з вдвічі меншим салоном?
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14.06.2023 13:34 Відповісти

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