"Назад у СРСР": Слідом за "Москвичем" і "Волгою" у Росії планують знову виробляти мікромобілі "Ока"

Уряд Росії підтримує відновлення виробництва мікромобілів "Ока".

Про це заявив голова Мінпромторгу РФ Денис Мантуров, пише "Коммерсант".

За його словами, російський уряд готовий розглянути це питання, щойно надійде пропозиція від автоконцернів.

"Ми всіляко підтримуватимемо тих колег з автопрому, хто вийде з такими пропозиціями, готові таке питання розглянути оперативно. Тому що перша ластівка – це "Москвич" на додаток до "Лади", за ним буде "Волга", сподіваюся, вже наступного року", – сказав Мантуров.

ВАЗ-1111 "Ока" – легковий передньопривідний автомобіль надмалого класу, розроблений Волзьким автомобільним заводом в 1987 році. Серійне виробництво автомобіля продовжувалося в Росії відразу на трьох заводах до 2008 року.

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Як повідомлялося, раніше Мантуров розповідав, що російський Горьківський автозавод (ПАТ "ГАЗ") на початку наступного літа може представити першу серійну модель автомобіля під брендом "Волга".

До березня 2022 року на майданчику автозаводу ГАЗ у співпраці з німецьким концерном Volkswagen збиралися моделі Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) і Volkswagen Taos. У травні минулого року ГАЗ та Volkswagen розірвали угоду, а у травні цього року німецький концерн завершив продаж свого бізнесу та остаточно пішов з Росії.

Наприкінці минулого року у Росії почали продавати автомобілі та електромобілі під брендом "Москвич", зібрані з китайських машинокомплектів на колишньому заводі Renault у Москві. При цьому попиту на російський електромобіль "Москвич" немає – за перші п'ять місяців продали всього 77 кросоверів "Москвич 3е".

Ціна електромобіля "Москвич Зе" становить 3,5 млн рублів ($43,7 тис.). Таким чином, вартість електричного "Москвича" співставна із автомобілями Tesla – ціна на найдешевшу версію Model 3 починається від $46,99 тис. без урахування податків.