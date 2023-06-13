"Назад у СРСР": Слідом за "Москвичем" і "Волгою" у Росії планують знову виробляти мікромобілі "Ока"
Уряд Росії підтримує відновлення виробництва мікромобілів "Ока".
Про це заявив голова Мінпромторгу РФ Денис Мантуров, пише "Коммерсант".
За його словами, російський уряд готовий розглянути це питання, щойно надійде пропозиція від автоконцернів.
"Ми всіляко підтримуватимемо тих колег з автопрому, хто вийде з такими пропозиціями, готові таке питання розглянути оперативно. Тому що перша ластівка – це "Москвич" на додаток до "Лади", за ним буде "Волга", сподіваюся, вже наступного року", – сказав Мантуров.
ВАЗ-1111 "Ока" – легковий передньопривідний автомобіль надмалого класу, розроблений Волзьким автомобільним заводом в 1987 році. Серійне виробництво автомобіля продовжувалося в Росії відразу на трьох заводах до 2008 року.
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Як повідомлялося, раніше Мантуров розповідав, що російський Горьківський автозавод (ПАТ "ГАЗ") на початку наступного літа може представити першу серійну модель автомобіля під брендом "Волга".
До березня 2022 року на майданчику автозаводу ГАЗ у співпраці з німецьким концерном Volkswagen збиралися моделі Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) і Volkswagen Taos. У травні минулого року ГАЗ та Volkswagen розірвали угоду, а у травні цього року німецький концерн завершив продаж свого бізнесу та остаточно пішов з Росії.
Наприкінці минулого року у Росії почали продавати автомобілі та електромобілі під брендом "Москвич", зібрані з китайських машинокомплектів на колишньому заводі Renault у Москві. При цьому попиту на російський електромобіль "Москвич" немає – за перші п'ять місяців продали всього 77 кросоверів "Москвич 3е".
Ціна електромобіля "Москвич Зе" становить 3,5 млн рублів ($43,7 тис.). Таким чином, вартість електричного "Москвича" співставна із автомобілями Tesla – ціна на найдешевшу версію Model 3 починається від $46,99 тис. без урахування податків.
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«При СССР у меня не болела спина и меня домогались мужчины».
Канешно, били и враги народа среди трудящихся сирпом и молатом. Они пакупали билет на круисный лайнер «Саветский саюс» и ночью випригивали с палупи в акеан и три суток плили бес сна, жрачки и води до врашеского береха. А друхие врахи, ахенты ГРУ, прасили палитичискахо упешища в эмбасу Великабритании в Шеневе. Таких придателей партия прихаваривала к расстрелу».
та може бути... Навіть може бути "москвич ЄрЗе"
А современная версия качественной Таврии очень даже пользовалась бы спросом... Как и полукомерческие каблуки... Но мы ведь только смеемся над северными неадекватными соседями...
Но посмеяться над другими - это наше все...
Пока у нас умирали Краз, Заз, Луаз, они с нуля начали выпускать Газели и заполонили ими и рашшию и Украину. А мы посмеемся
Мне фиолетово что там на рашшиии выпускают.
Просто ерничанья очень убого смотрятся. Это как дрищу, который ни разу в тренажерке не был, смеяться над плохим прессом культуриста... Очень убого смотрится...
А самі загубили виробництво своїх машин
Навідь велосипеди не робим
Виявилася несподівано міцною машиною, тоді ще не вимагали переходу на зимову гуми - ми їхали по ожеледиці, брат натис на гальма і ми перекинулися й покотилися, добре, що були пристібнуті. Потім вилізли, перекинули її на колеса і поїхали далі - лише дах порихтували і покрасили, навіть стойки не повело. Але маленька, нашо її випускати, якщо воно та ж вісімка, тільки з вдвічі меншим салоном?