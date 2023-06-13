Курс рубля впав до мінімуму з квітня 2022 року

Під час торгів на Московські біржі у вівторок, 13 червня, курс рубля вперше з початку квітня 2022 року впав нижче позначки 84 руб. за долар США.

Попереднього разу долар торгувався вище 84 більше ніж 14 місяців тому – 4 квітня 2022 року, повідомляє РБК.

Тим часом євро подорожчало одразу майже на 2 рубля – до 90,91 руб.

"Ключовим драйвером зниження курсу рубля, як і раніше, виступає дисбаланс, викликаний недостатнім припливом на ринок іноземної валюти. Це обумовлено скороченням експортної виручки через низькі ціни на нафту і газ. Водночас, обсяг імпорту відновився до рівнів 2020-2021 років", – пояснює експерт російської компанії "БКС Світ Інвестицій" Дмитро Бабін.

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Аналітики Банку "Санкт-Петербург" зауважують, що тиск на рубль також чинять "останні геополітичні новини" та нестабільна ситуація на ринку нафти.

У понеділок, 12 червня, ціни на нафту Brent обвалилися на 3,94% – до $71,84 за барель.

Заступник директора аналітичного департаменту російського брокера Freedom Finance Global Георгій Ващенко визнає, що ризиків девальвації рубля дедалі більше.

"Рішення Саудівської Аравії скоротити нафтовидобуток на 1 млн бар. мало лише короткочасний ефект: ціна на нафту знову в районі $73 за барель. Ціна на газ коливається близько $330 за тис. куб. м. Кон'юнктура експортних ринків не покращується. Проблему з ліквідністю вирішити також не вдається. А чим менше доларів експортери зможуть перевести до Росії, тим сильніше відчуватиметься їхній дефіцит", – зазначив експерт.

Як повідомлялося, нафтогазові доходи федерального бюджету Росії за підсумками січня-травня склали 2,85 трильйона рублів – це на 50% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загалом, доходи бюджету РФ в січні-травні склали 9,8 трлн рублів – це на 19% менше, ніж за той же період 2022 року. Водночас видатки федерального бюджету РФ за перші п'ять місяців 2023 року зросли на 27% – до 13,23 трильйона рублів. У підсумку дефіцит бюджету Росії за підсумками січня-травня становив 3,41 трлн рублів. Це перевищує план на весь 2023 рік, який становить 2,93 трлн рублів, або 2% ВВП.