Влада Києва витратить 100 мільйонів на покращення асфальту на проспекті на Троєщині

У Києві розпочався поточний ремонт проспекту Воскресенського (колишній бульвар Перова).

Як повідомляє пресслужба комунальної корпорації, через це рух проспектом обмежать до 30 вересня.

"У рамках ремонту на асфальтове покриття нанесуть захисний шар. Це продовжить термін експлуатації дорожнього покриття й відтермінує проведення капітального ремонту", – зазначається у повідомленні.

За даними у системі Prozorro, наприкінці квітня "Київавтодор" оголосив тендер на поточний ремонт з влаштуванням тонкошарового покриття на бульв. Перова очікуваною вартістю 113,89 млн грн. Його переможцем визнали єдиного учасника ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл", яке запропонувало виконати роботи за 97,17 млн грн.

Як повідомлялося, З 13 червня у Києві розпочинається реконструкція Дегтярівського шляхопроводу в складі транспортної розв’язки на перетині вул. Дегтярівської та вул. Олександра Довженка, яка триватиме до 30 листопада. Підряд на виконання робіт за 920 мільйонів гривень отримало ТОВ "Ростдорстрой".