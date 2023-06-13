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Влада Києва витратить 100 мільйонів на покращення асфальту на проспекті на Троєщині

кмда

У Києві розпочався поточний ремонт проспекту Воскресенського (колишній бульвар Перова).

Як повідомляє пресслужба комунальної корпорації, через це рух проспектом обмежать до 30 вересня.

"У рамках ремонту на асфальтове покриття нанесуть захисний шар. Це продовжить термін експлуатації дорожнього покриття й відтермінує проведення капітального ремонту", – зазначається у повідомленні.

За даними у системі Prozorro, наприкінці квітня "Київавтодор" оголосив тендер на поточний ремонт з влаштуванням тонкошарового покриття на бульв. Перова очікуваною вартістю 113,89 млн грн. Його переможцем визнали єдиного учасника ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл", яке запропонувало виконати роботи за 97,17 млн грн.

Як повідомлялося, З 13 червня у Києві розпочинається реконструкція Дегтярівського шляхопроводу в складі транспортної розв’язки на перетині вул. Дегтярівської та вул. Олександра Довженка, яка триватиме до 30 листопада. Підряд на виконання робіт за 920 мільйонів гривень отримало ТОВ "Ростдорстрой".

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Онур лучшие -пашут от зари зари, немцы на этом экономику подняли, но , глядя как работает отечественная автомагистраль, то спят полдня, то курят, становится понятны зарплаты работников. Но лучше купить тысячи дронов, чем строить мосты на острова для ресторанов и коттеджей боксерского окружения.
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13.06.2023 22:07 Відповісти

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