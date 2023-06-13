Площа Каховського водосховища зменшилась удвічі, – "Укргідроенерго"

Вода у Каховському водосховищі продовжує спадати після знищення греблі минулого тижня. Наразі площа водосховища зменшилася на 50%.

Про це повідомив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"Станом на 12 червня водосховище зменшилося на 50%. Щодо об'єму, то за нашими оцінками, у Каховському водосховищі води на 60-70% менше, ніж було до вибуху", – зазначив він.

Також він наголосив щодо ймовірних "серйозних наслідків для навколишнього середовища", якщо вода в водосховищі впаде нижче критичного рівня – близько 3 метрів.

"Ми сподіваємося, що нижня гідротехнічна споруда залишилася цілою. Якщо так, то рівень Каховського водосховища може залишатися в межах 6-7 метрів. Якщо воно пошкоджене, воно потрапляє в критичну зону", – сказав Сирота.

За його словами, водопостачання Кримського півострова може бути відновлено "до літа наступного року":

"Зрозуміло, що Кримський канал буде осушений, води там бути не може. Коли буде деокупація Криму, ми будемо вирішувати питання комплексно - вирішення проблеми водопостачання наших чотирьох областей і Криму. Я думаю, що це буде не раніше наступного року, після повені", – додав очільник "Укргідроенерго".

Він також зазначив, "якщо деокупація з якихось причин не відбудеться, то це буде просто перекриття каналу, тому що ми будемо забезпечувати водою,насамперед, Херсонську, Дніпропетровську, Запорізьку та Миколаївську області".

Як повідомлялося, у ніч проти 6 червня ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.