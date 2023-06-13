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Новини
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завод (714) Польща (2385) релокація (34)

Ще одна українська компанія перенесе частину виробництва за кордон

укргідросила

Найбільший вітчизняний виробник гідравліки для тракторів та комбайнів, будівельно-дорожніх та комунальних машин група "Гідросила" збудує завод у польському Вроцлаві.

Про це розповів власник і голова наглядової ради групи "Гідросила" Павло Штутман, повідомляє об'єднання "Украгромаш".

Він нагадав, що група постачає свою продукцію до Європи доволі давно, а з 2017 року у Вроцлаві працює торгова компанія Hydrosila EU.

Власник групи розповів, що для будівництва заводу у Польщі вже придбали ділянку площею 1,6 га та практично готову виробничу будівлю, для нього планують купити нове обладнання. За його словами, це буде підприємство середніх розмірів, яке виробляє гідроциліндри та шестеренні гідронасоси – компоненти, найширше задіяні в гідросистемах більшості видів мобільних машин.

Він додав, що до недавнього часу компанія не планувала будувати завод у Європі.

"Економіка, яка існувала в Україні, нас влаштовувала, в нас навіть були певні переваги щодо витрат порівняно з Євросоюзом. Але сьогодні на наших заводах в Україні – надлишок виробничих потужностей. "Гідросила" – трохи менше, "Гідросила АПМ" – трохи більше, але в середньому надлишок становить близько 70%. Тобто діючі виробництва завантажені на третину", – розповів Штутман.

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За його словами, в умовах зупинки низки українських металургійних підприємств компанія була вимушена купувати основні матеріали та комплектуючі компанія за кордоном.

"Виготовлену з них продукцію ми потім знову веземо за кордон, така схема сама собою формує додаткові витрати. Крім того, вже більше року нам не відшкодовують ПДВ. Не треба бути нобелівським лауреатом, щоб розуміти, що якщо підприємству, 80% продукції якого йде на експорт, не відшкодовувати ПДВ, рано чи пізно воно просто припинить своє існування", – наголосив Штутман.

Він також поскаржився на мобілізацію критично важливого для виробництва персоналу – тільки на одному з українських заводів групи з 830 осіб колективу сьогодні мобілізовано 180.

"Це неминуче – йде війна. Але є таке поняття, як бронь на фахівців, коли не можна призвати до війська головного технолога чи головного конструктора. Ще кілька місяців тому так і було, сьогодні це не працює. А без фахівців ризики зупинення високотехнологічного виробництва у довгостроковій перспективі близькі до 100%", – додав Штутман.

Терміни виходу на прибутковість польського проєкту "Гідросили" він за досвідом оцінює приблизно в чотири роки.

Як повідомлялося, через війну група "Метінвест" Ріната Ахметова призупинила практично всі інвестиційні проєкти в Україні та розглядає можливість придбання нових металургійних потужностей у Європі.

Крім того, виробництво за межами України відкрила низка промислових компаній. Наприклад, виробник охоронних систем Ajax Systems відкрив свій перший завод за межами України у Туреччині.

Автор: 
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Топ коментарі
+7
ну, а фулє - це ж не дороги...
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13.06.2023 15:18
+6
Вілла- це не бізнес. Бізнес - це підприємство, яке щось виробляє, дає робочі місця і платить податки
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13.06.2023 18:33
+4
Согласно опросам более половины всех уехавших не вернутся в страну. А это продуктивная часть населения и будущее страны.
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13.06.2023 23:12
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Залишаться лише ФОПи та ТОВ на тендерах міноборони, рітейл та сфера послуг. Можливо німці збудують військовий завод, якщо пощастить
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13.06.2023 17:33 Відповісти
А навіщо німцям будувати військовий завод прямо під носом у ворога, де постійно обстрілюють? І друге питання - хто на ньому працювати буде? Чоловіків заберуть на фронт. Жінки і діти?
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14.06.2023 12:04 Відповісти
тільки при зеленському бізнес тікав закордон? ахметов пінчук коломойський, фірташ давно накупляли замків на мільярди дол., одна тільки хата ахметова коштує 500 млн. дол!! в порошенка і його бізнес партнерів(і ті що свинарчуки які даже 20 грн. крали в армії) вілли в іспанії цілими кварталами... і у клоуна є вілла в Італії, і не тільки. І в цих всіх гандонів немає жодного бізнесу який би не був зареєстрований у офшорах, вони тоже почали платити податки закордоном під час клоунади?
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13.06.2023 17:54 Відповісти
Вілла- це не бізнес. Бізнес - це підприємство, яке щось виробляє, дає робочі місця і платить податки
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13.06.2023 18:33 Відповісти
твоя халупа - це не бізнес, і може навіть не актив.
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13.06.2023 20:41 Відповісти
Так ти сам обрав мародера президентом, а тепер дивуєшся, його віллі в Італії
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13.06.2023 21:58 Відповісти
а ти за яку віллу голосував за іспанську чи італійську?
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13.06.2023 23:39 Відповісти
за бункер геледжик
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13.06.2023 23:43 Відповісти
яка недолуга спроба всіх вимазати однім зеленим гівном. старайся
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13.06.2023 18:33 Відповісти
ну, а фулє - це ж не дороги...
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13.06.2023 15:18 Відповісти
Скоро тут лишаться самі мусора та чинуші. Тільки обкрадати буде нікого.
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13.06.2023 18:56 Відповісти
Зрозуміло, що економіка в Україні вас влаштовувала, якщо можливо платили працівникам на чорно. А Польщі так не вийде.
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13.06.2023 19:40 Відповісти
Сразу налетели кремлёвские боты. Не волнуйтесь, всё вернётся и придёт новое, как только русня соснёт в Украине.
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13.06.2023 21:06 Відповісти
Согласно опросам более половины всех уехавших не вернутся в страну. А это продуктивная часть населения и будущее страны.
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13.06.2023 23:12 Відповісти
Кто их спрашивать будет? Смогут зацепиться процентов 20 из тех, кто захочет остаться.
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14.06.2023 00:46 Відповісти
Ага, и именно поэтому условием получения помощи во многих странах есть обязательное изучение языка, а детям предоставляют всякие льготы на обучение.
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14.06.2023 00:59 Відповісти
Если бы так просто было остаться беженцам в Европе, то население Германии было бы больше, чем в Китае)
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14.06.2023 23:52 Відповісти
По оценкам немецких коммунальных властей, свыше 40 процентов украинских беженцев планируют остаться в Германии и после войны - если и не навсегда, то на довольно длительное время.

"Это означает, что тема интеграции, и в особенности тема приобщения к трудовой жизни, приобретает очень важное значение", - говорит президент Объединения немецких городов и общин (DStGB) Уве Брандль (Uwe Brandl), указывая, что более 430 тысяч украинских беженцев находятся в трудоспособном возрасте и имеют хорошую квалификацию. Поэтому, считает он, "крайне необходимо быстрее устранять языковые барьеры и предлагать курсы специализации и повышения профессиональной квалификации, снижать порог признания украинских дипломов и свидетельств".

Не менее важна, по его словам, интеграция примерно 200 тысяч украинских детей, прибывших в Германию вместе с родителями, главным образом матерями. "Необходимо быстро и интенсивно заниматься их включением в нашу систему образования, - убежден Брандль. - Дети, которые быстро освоятся в нашей системе детских садов и школ, имеют отличные шансы обрести в Германии вторую родину".
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15.06.2023 00:04 Відповісти
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14.06.2023 00:09 Відповісти
ЗЕвідновлення почалося.
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14.06.2023 10:23 Відповісти

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