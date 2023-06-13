Євросоюз надасть гарантію ЄІБ для нових кредитів Україні на 100 мільйонів євро
Європейська Комісія та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) погодили надання гарантії ЄС, яка дасть змогу ЄІБ виділити нові кредити на 100 млн євро.
Як повідомляє представництво ЄС в Україні, ці кошти спрямують на швидке відновлення України, зокрема для ремонту муніципальної чи енергетичної інфраструктури.
"ЄС посилює свою підтримку, щоб задовольнити потреби України у швидкому відновленні. На додаток до нашого 1 млрд євро на швидке відновлення і підтримку критично важливих секторів, погоджена гарантія ЄС дасть змогу ЄІБ надати Україні додаткові кредитні 100 млн євро на дуже вигідних умовах", – наголосила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.
Зазначається, що ця гарантія ЄС є одним з елементів ініціативи EU for Ukraine (EU4U) Initiative, яку ЄІБ затвердив у березні 2023 року. Ініціатива також включає створення фонду EU4U Fund та пакет технічної й консультаційної допомоги в розмірі 100 млн євро з власних коштів ЄІБ.
Комісія використовуватиме Європейський фонд сталого розвитку плюс (EFSD +) та Інструмент ЄС з сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва – "Глобальна Європа", щоб гарантувати до 100 млн євро на нові кредитні угоди для України від ЄІБ.
Очікується, що ці кредитні угоди, що стали можливими завдяки підписаній у травні 2022 року гарантійній угоді між Європейською Комісією та ЄІБ на суму 26,7 млрд євро, будуть підписані пізніше цього року і виплачені одразу за запитом України.
Наголошується, що ці кредити допоможуть задовольнити фінансові потреби України у пріоритетах швидкого відновлення у 2023 році згідно з Оновленою оцінкою потреб у відновленні та відбудові України.
Будь ласка, зачекайте...