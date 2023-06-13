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алкоголь (377) комендантська година (59) транспорт (474) Херсонщина (127)

На Херсонщині заборонили в’їзд до підтоплених населених пунктів та обмежили продаж алкоголю

херсонщина,затоплення

Рада оборони Херсонської області заборонила в’їзд до постраждалих внаслідок підтоплення населених пунктів – заборона діятиме до окремого розпорядження.

Про це повідомляє Штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

Крім того, влада Херсонщини заборонила з 16 червня до 17 липня продаж алкоголю з 15:00 до 10:00, а також стихійний продаж риби, раків тощо.

Рада оборони також заборонила проведення літнього оздоровчого сезону у 2023 році та перебування у місцях масового відпочинку, таких як пляжі, водойми, лісопаркові зони тощо.

"Категорично заборонено перебувати в зонах відпочинку, розташованих біля позицій Сил оборони та обʼєктів критичної інфраструктури", – наголосили в Штабі.

Також не можна вʼїжджати до мікрорайону Корабел у Херсоні, допоки там триває обстеження та зʼясування безпекової ситуації. Наголошується, що після проведення відповідних заходів відкриється вʼїзд для громадян, які там зареєстровані або винаймають житло.

Крім цього, у мікрорайоні встановлюється комендантська година, яка триватиме з 15:00 до 12:00.

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