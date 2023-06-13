Ціни на газ у Європі падали нижче $300 за тисячу кубометрів

Біржові ціни на газ у Європі на торгах у вівторок знизилися майже на 6%, виявившись меншими за $300 за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, передає галузеве видання enkorr.

Липневі (найближчі) ф'ючерси за індексом TTF (найбільшого в Європі хаба, розташованого в Нідерландах) відкрили торги на рівні $339,1 за тис. куб. м (-2,2%). Їхня вартість вранці становила $327 (-5,6%).

Динаміка котирувань наводиться від розрахункової ціни попереднього торговельного дня – $346,6 за тисячу кубометрів.

Ціни на газ знижувалися з кінця минулого року, поки 25 травня вперше за два роки не опустилися нижче за $300 за тисячу кубометрів. Це більш ніж у 13 разів нижче за рекордні значення перших днів весни минулого року – $3 892 за тис. куб. м.

Вартість газу на європейській біржі опускалася через достатні запаси в підземних газосховищах у Євросоюзі, а також теплу вітряну погоду й заходи економії, які дозволили значно скоротити споживання "блакитного палива".