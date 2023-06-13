Через дефіцит електроенергії Україна знову просила про аварійну допомогу у Румунії та Польщі

Учора, 12 червня, для підтримки балансу між споживанням та виробництвом електроенергії енергосистема України використовувала аварійну допомогу з Румунії та Польщі.

Загальний обсяг допомоги склав 1600 Мвт-год, повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що також на сьогодні заплановано імпорт електроенергії із Словаччини у межах 10-50 МВт. У вечірні години імпорт та експорт відсутні.

Загалом обсягів електроенергії, виробленої українськими електростанціями всіх видів, достатньо для покриття потреб споживачів.

"Але, маємо нагадати, що гідроелектростанції працюють зі зниженою потужністю, щоб зменшити наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Триває літня ремонтна кампанія на енергоблоках теплових та атомних електростанцій", – йдеться у повідомленні.

Відтак, "Укренерго" закликає споживачів перенести використання потужної техніки з вечірніх годин на ніч та день, щоб зменшити навантаження в енергосистемі та полегшити її балансування.