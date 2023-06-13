США оголосять про новий пакет допомоги Україні на $325 мільйонів, – ЗМІ

Сполучені Штати Америки нададуть Україні додаткову військову допомогу на суму до $325 млн. Очікується, що пакет включатиме бронемашини Stryker і Bradley, які можуть замінити пошкоджені під час українського контрнаступу.

Про це пише "Голос Америки" із посиланням на чиновників Міноборони США. Про допомогу можуть оголосити вже 13 червня.



Чиновники Пентагону заявили, що остання допомога включає боєприпаси для передових зенітно-ракетних систем (NASAMS), а також додаткові ракети для українських високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS).

Оголошення про допомогу прозвучало на тлі новин про те, що за останні дні Україна втратила понад дюжину бойових машин піхоти Bradley.

"Ці топові системи, хоч би якими хорошими вони були, вразливі і потребують заміни, і це нагадування про те, що це забезпечення безпеки не є одноразовим. Це має продовжуватися в довгостроковій перспективі", – сказав Бредлі Боуман, старший директор Центру військової та політичної сили вашингтонського Фонду захисту демократій.

Новий пакет допомоги стане 40-м санкціонованим президентом США скороченням військової техніки із запасів Міністерства оборони після вторгнення Росії до України у лютому 2022 року.