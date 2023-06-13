Експорт "зерновим коридором" зріс за тиждень на 65%, – УКАБ

За тиждень, з 5 по 11 червня 2023 року, через морські порти Одеської області в межах "зернової угоди" було експортовано 651 тис. тонн агропромислової продукції, що на 65% більше, ніж тиждень тому.

Про це повідомили в асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Зазначається, що кількість кораблів, що були завантажені за цей тиждень, становила 13 одиниць, що на 6 більше, ніж попереднього тижня. Ці судна завантажені, але вони ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху далі до клієнтів та очікують її.

"Однак варто врахувати, що такі тижневі показники відвантажень залишаються нижче середніх за історію роботи "зернового коридору". Окрім того, за минулий тиждень інспекцію на вхід пройшло лише 7 суден, що є критично низьким показником", – додали в асоціації.

Найбільші обсяги експорту протягом тижня роботи "зернового коридору" становили:

кукурудза (54% експорту за цей період);

пшениця (38%);

олія соняшникова (7%).

Українська продукція попрямувала в країни Азії (Ізраїль, Бангладеш, Китай та інші), Африки (Єгипет, Кенія) та Європи (Іспанія).

Всього з початку роботи "зернового коридору" з 1 серпня 2022 року по 11 червня 2023 року вдалося експортувати 31,6 млн тонн продукції АПК нашим іноземним партнерам.