Унаслідок нічного обстрілу пошкоджено магістральні мережі на Дніпропетровщині

Унаслідок чергового ворожого ракетно-дронового удару в ніч на 13 червня є пошкодження та відключення магістральних мереж на Дніпропетровщині. Без світла перебувають понад 9 тисяч людей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Крім того, у Кривому Розі без живлення залишилися три шахти, в яких було заблоковано кілька десятків людей. Пізніше шахтарі були врятовані. Вибуховою хвилею також пошкоджено будівлю Криворізької ТЕЦ.

Зазначається, що на ранок частину абонентів енергетики вже змогли заживити – в області без світла залишаються 6 тисяч абонентів.

Водночас окупанти продовжують тероризувати прифронтові та прикордонні території. На Донеччині через інтенсивні обстріли знеструмлено 41 населений пункт, у Дніпропетровській області – 3 населених пункти.

Також зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури в Чернігівській, Сумській, Херсонській, Харківській областях. Через попередні обстріли без світла залишається частина споживачів у Запорізькій області.

Як додали в Міненерго, на Херсонщині та Миколаївщині триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив окупантами Каховської ГЕС. Зокрема, у Херсоні залишаються без живлення близько 15 тисяч споживачів. Відключені через підтоплення 110 трансформаторних підстанцій у Херсоні та 35 – в деокупованій частині області.

На Миколаївщині підтоплено 42 трансформаторні підстанції, повністю без світла 10 населених пунктів, ще 5 – частково.

"Ремонтні бригади поки не можуть розпочати відновлювальні роботи на підтопленій береговій насосній станції Херсонської ТЕЦ через занадто високий рівень води. Однак енергетики вже працюють над відновленням електропостачання для споживачів", – пояснили у відомстві.

Так, у Херсоні заживили 270 абонентів, які раніше були знеструмлені через підтоплення, в області – 70 абонентів.

Проведення замірів рівнів води у Каховському водосховищі фахівцями Укргідрометцентру тимчасово припинено через замулення датчиків.

Через різке зниження рівня води у нижньому водосховищі Дніпровської ГЕС гідроагрегати станції працюють з обмеженнями.

Загалом енергетична система працює стабільно.