Revolut почав блокувати операції росіян, що проживають в Європі, – ЗМІ

Громадяни Росії, які проживають в Європі, зіткнулися з обмеженнями операцій за своїми картами і рахунками в банку Revolut.

Як пише Forbes, обмеження виникли через посилення вимог кредитної організації до документів, що підтверджують право громадян РФ жити в Європі, та через труднощі з отриманням посвідки на постійне проживання або довгострокових віз.

Про проблеми з рахунками виданню розповіли четверо росіян, які нині проживають у Франції та Латвії.

Банк Revolut – один з небагатьох банків, які відкривають рахунки в євро за російським паспортом та довгостроковою візою типу D терміном від 180 днів. Revolut Bank UAB ліцензується та регулюється Банком Литви на території Євросоюзу. Штаб-квартира банку знаходиться у Лондоні.



Росіянин, який проживає у Франції, розповів виданню, що за кілька тижнів до закінчення терміну дії його довгострокової візи Revolut попросив надати документи, що дозволяють проживати на території Євросоюзу. Документи, видані французькою префектурою на гуманітарних підставах (Autorisation provisoire de sejour — дозвіл на тимчасове проживання), банк приймати відмовився.



Служба підтримки кредитної організації вимагає надати або стандартну посвідку на проживання (Titre de sejour), або візу D терміном на 180 днів. Поки росіянин не задовольнить вимоги банку, його рахунок буде обмежений, вхідні перекази заблоковані, використовувати він може лише кошти, що знаходяться на карті.



Про аналогічні проблеми Forbes розповіли громадяни Росії, які проживають у Латвії. За словами співрозмовників видання, Revolut за два-три тижні до закінчення терміну дії документів надіслав push-повідомлення з проханням підтвердити резидентство в Латвії або візою або посвідкою на проживання.



Представник кредитної організації Педді Кроулі підтвердив Forbes посилення формальних вимог до росіян. За його словами, у зв'язку з обмеженнями, запровадженими Євросоюзом щодо громадян Росії та Білорусі, всі власники російських та білоруських паспортів, які бажають скористатися послугами Revolut, мають пред'явити продовжену посвідку на проживання чи робочу візу, які дозволяють їм залишатися в Євросоюзі понад 180 днів.



Кроулі зазначив, що Revolut не приймає довідки, що підтверджують подання документів на продовження посвідки на проживання чи візи, як обґрунтування для розблокування рахунків. За його словами, зазначені обмеження поширюються виключно на росіян та білорусів та діють на всій території присутності банку.

Revolut була заснована у 2015 році в Лондоні випускником МФТІ та РЕШ росіянином Миколою Сторонським, який працював трейдером Lehman Brothers та Credit Suisse, та українцем Владиславом Яценком, який був експертом з інформаційних технологій у Deutsche Bank та UBS Group. Вони обидва мають британське громадянство.