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Кабмін (7634) пільги (269) податки (2324) коронавірус (3209)

Кабмін пропонує скасувати податкові пільги через завершення пандемії COVID-19 (оновлено)

транспорт,карантин,коронавірус,ковід

Кабінет міністрів 13 червня схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу, пов’язаних із завершенням карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"У нас карантин формально ще діє до 30 червня 2023 року, ну і судячи по внесенню такого закону урядом, то на цьому і завершиться", – зазначив він.

За словами Железняка, більшість тимчасових податкових норм і так втрачають свою силу після закінчення пандемії, але є дві технічні зміни:

  • щодо Реєстру набувачів одноразової компенсації субʼєктам господарювання;
  • про тимчасовий порядок відвантаження спирту етилового для виробництва дезінфекційних засобів.

Згодом представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук підтвердив, що уряд на засіданні у вівторок підтримав відповідний законопроєкт.

Як повідомлялося, у травні Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про завершення надзвичайного стану у сфері охорони здоров’я, запровадженої через глобальний спалах COVID-19.

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