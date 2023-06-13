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НПЗ (356) пожежа (194) росія (13633)

У російському Краснодарі сталася пожежа на нафтопереробному заводі. ВIДЕО

краснодар

У вівторок, 13 червня, в районі Краснодарського нафтопереробного заводу (РФ) сталася пожежа.

Як повідомляє міська адміністрація у Telegram, площа пожежі склала 20 кв. метрів.

"Підрозділи Краснодарського пожежно-рятувального гарнізону локалізували пожежу о 6:58. У роботі було задіяно понад 130 осіб, 26 одиниць техніки", – йдеться у повідомленні.

За даними місцевих ЗМІ, вогонь охопив колони для перероблення дизельного палива на території Краснодарського нафтопереробного заводу.

Інформації щодо жертв та постраждалих наразі немає.

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