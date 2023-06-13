У російському Краснодарі сталася пожежа на нафтопереробному заводі. ВIДЕО
У вівторок, 13 червня, в районі Краснодарського нафтопереробного заводу (РФ) сталася пожежа.
Як повідомляє міська адміністрація у Telegram, площа пожежі склала 20 кв. метрів.
"Підрозділи Краснодарського пожежно-рятувального гарнізону локалізували пожежу о 6:58. У роботі було задіяно понад 130 осіб, 26 одиниць техніки", – йдеться у повідомленні.
За даними місцевих ЗМІ, вогонь охопив колони для перероблення дизельного палива на території Краснодарського нафтопереробного заводу.
Інформації щодо жертв та постраждалих наразі немає.
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