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Білорусь (1565) санкції (4101) США (4630)

США продовжили санкції проти Білорусі ще на рік

білорусь,санкції

США вважають, що режим в Білорусі надалі становить загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполученим Штатам, тому чинні санкції проти Білорусі продовжуються ще на рік.

Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена, передає пресслужба Білого дому.

За його словами, дії окремих членів уряду Білорусі та інших осіб, а також шкідлива діяльність і тривалі зловживання білоруського режиму "продовжують становити виключну і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США".

"Тому я визначив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан у країні, оголошений указом № 13405 щодо Білорусі", – наголосив Байден.

Термін дії обмежень мав завершитися 16 червня.

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