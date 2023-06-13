США продовжили санкції проти Білорусі ще на рік
США вважають, що режим в Білорусі надалі становить загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполученим Штатам, тому чинні санкції проти Білорусі продовжуються ще на рік.
Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена, передає пресслужба Білого дому.
За його словами, дії окремих членів уряду Білорусі та інших осіб, а також шкідлива діяльність і тривалі зловживання білоруського режиму "продовжують становити виключну і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США".
"Тому я визначив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан у країні, оголошений указом № 13405 щодо Білорусі", – наголосив Байден.
Термін дії обмежень мав завершитися 16 червня.
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