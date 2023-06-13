Гетманцев анонсував відновлення податкових перевірок і скасування пільг для бізнесу з 1 серпня
Верховна Рада не встигає скасувати податкові пільги та відновити перевірки для бізнесу з липня з технічних причин, тому ці норми запрацюють з 1 серпня.
Про це голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив українській редакції Forbes.
Він зауважив, що деякі правки у законопроєкт №8401, який має скасувати пільги для бізнесу та повернути перевірки, ще можуть внести. Так, є правка, за якою чинний режим оподаткування залишиться для бізнесу у прифронтових зонах.
Ще одна правка, яку подав Гетманцев та його колеги, – прописати в законі критерії перевірки бізнесу на 2023-2024 роки, за якими перевірятимуть лише тих, хто має менше податкове навантаження, ніж у середньому по галузі, і виплачує зарплати, нижчі за середні по галузі.
За словами голови комітету, також надходить багато пропозицій щодо скасування штрафів за невикористання РРО, однак Україна не може піти на це.
"У нас є меморандум із МВФ, де це чорним по білому написано. Ми можемо багато чого хотіти, але є реалії, прописані в меморандумі, і від них ми будемо відштовхуватись, як країна, яка хоче отримати $115 млрд фінансування за 4 роки", – наголосив нардеп.
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Як повідомлялося, раніше заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що Верховна Рада не встигне скасувати пільги для бізнесу з 1 липня, як планувалося.
Відповідний законопроєкт №8401 Верховна Рада схвалила у першому читанні 29 травня. Ним пропонується скасувати з 1 липня 2023 року низки норм Податкового кодексу, встановлених на час воєнного стану. Зокрема, з цієї дати пропонується:
- скасувати можливість для фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу;
- скасувати можливість для фізичних осіб – підприємців платників єдиного податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок;
- відновити проведення документальних перевірок бізнесу;
- скасувати зупинення перебігу строків (строків подання податкової звітності, строків проведення перевірок, строків отримання податкової інформації контролюючими органами, строків проведення процедури адміністративного оскарження тощо);
- відновити засовування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства;
- відновити застосування штрафів за порушення правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
- відновити штрафи за порушення порядку використання реєстраторів розрахункових операцій/програмних реєстраторів розрахункових операцій.
Також законопроєкт відновлює дію заборони на роботу програмних реєстраторів розрахункових операцій в режимі офлайн, врегульовує розрахунок податкового кредиту для нерезидентів, а також податку на прибуток підприємств.
Нагадаємо, скасування низки запроваджених на час воєнного стану податкових пільг було однією з обіцянок влади України для продовження співпраці з МВФ.
Будь ласка, зачекайте...
31 серпня 2019
А як ім жити без перевірок?!
У нас легіон тих, хто щось перевіряє та дає дозвіл.
І всі хочуть істи...
країнавлада корупціонерів, яка хоче отримати $115 млрд фінансування за 4 роки", - наголосив нардеп."
Джерело: https://biz.censor.net/n3424278
Зе банда и Украина это разные вещи это уже даже многие зе бобики понимают
А от з податками не зовсім.На які гроші ви пропонуєте фінансувати армію?соціалку?
Хоча дійсно... Всі Резніковські "прокладки" доводять про зворотнє... Може це їх Засранцев перевіряти збирається?..
Мінус 450 мільярдів від https://lb.ua/society/2023/02/27/547277_kiivshchini_vikrili_podruzhzhya_yake.html контрабанди . Мінус 170 мільярдів від офшорних схем. Мінус 140 мільярдів від конвертаційних центрів. Мінус 130 мільярдів від скруток. Мінус 113 мільярдів від контрафакту. Мінус 18 мільярдів від тіньового ринку оренди землі. Це - яма.
Якщо опинився у ямі - припини копати.
Це до https://lb.ua/news/2023/04/18/552402_golova_podatkovogo_komitetu.html Данила Гетманцева , до провального Кабміну https://lb.ua/economics/2023/05/23/556727_nastupniy_opalyuvalniy_sezon_bude.html Шмигаля , до правоохоронців у погонах. Усе це результати вашої діяльності.