БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
940 відвідувачів онлайн
Новини
7 694 53
законопроєкт (1644) податки (2324) Податковий кодекс (227) Гетманцев (439)

Гетманцев анонсував відновлення податкових перевірок і скасування пільг для бізнесу з 1 серпня

гетманцев

Верховна Рада не встигає скасувати податкові пільги та відновити перевірки для бізнесу з липня з технічних причин, тому ці норми запрацюють з 1 серпня.

Про це голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив українській редакції Forbes.

Він зауважив, що деякі правки у законопроєкт №8401, який має скасувати пільги для бізнесу та повернути перевірки, ще можуть внести. Так, є правка, за якою чинний режим оподаткування залишиться для бізнесу у прифронтових зонах.

Ще одна правка, яку подав Гетманцев та його колеги, – прописати в законі критерії перевірки бізнесу на 2023-2024 роки, за якими перевірятимуть лише тих, хто має менше податкове навантаження, ніж у середньому по галузі, і виплачує зарплати, нижчі за середні по галузі.

За словами голови комітету, також надходить багато пропозицій щодо скасування штрафів за невикористання РРО, однак Україна не може піти на це.

"У нас є меморандум із МВФ, де це чорним по білому написано. Ми можемо багато чого хотіти, але є реалії, прописані в меморандумі, і від них ми будемо відштовхуватись, як країна, яка хоче отримати $115 млрд фінансування за 4 роки", – наголосив нардеп.

Читайте також: Через податкові пільги надходження від грального бізнесу впали у 10 разів, – нардеп

Як повідомлялося, раніше заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що Верховна Рада не встигне скасувати пільги для бізнесу з 1 липня, як планувалося.

Відповідний законопроєкт №8401 Верховна Рада схвалила у першому читанні 29 травня. Ним пропонується скасувати з 1 липня 2023 року низки норм Податкового кодексу, встановлених на час воєнного стану. Зокрема, з цієї дати пропонується:

  • скасувати можливість для фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу;
  • скасувати можливість для фізичних осіб – підприємців платників єдиного податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок;
  • відновити проведення документальних перевірок бізнесу;
  • скасувати зупинення перебігу строків (строків подання податкової звітності, строків проведення перевірок, строків отримання податкової інформації контролюючими органами, строків проведення процедури адміністративного оскарження тощо);
  • відновити засовування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства;
  • відновити застосування штрафів за порушення правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
  • відновити штрафи за порушення порядку використання реєстраторів розрахункових операцій/програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Також законопроєкт відновлює дію заборони на роботу програмних реєстраторів розрахункових операцій в режимі офлайн, врегульовує розрахунок податкового кредиту для нерезидентів, а також податку на прибуток підприємств.

Нагадаємо, скасування низки запроваджених на час воєнного стану податкових пільг було однією з обіцянок влади України для продовження співпраці з МВФ.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+31
гетьманцев -підрило зелене, це саме те рило, яке за 2 дні до повномасштабної війни ,морозило в ВР ,що 50 млрд. грв на підтримку ЗСУ -це піар, і потрібно будувати дороги, можливо нехай розповість, як обслуговував ,ще одне підрило-сівковича ?
показати весь коментар
13.06.2023 10:47
+24

показати весь коментар
13.06.2023 10:55
+22
Агент фсб Гетманцев не дає собі передиху, йому треба і надалі вбивати Україну
показати весь коментар
13.06.2023 11:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у ахмєтова, каломойсько і пінчука теж будуть перевірки. чи перевірки тільки для мудрого наріда?
показати весь коментар
13.06.2023 10:31 Відповісти
гетьманцев -підрило зелене, це саме те рило, яке за 2 дні до повномасштабної війни ,морозило в ВР ,що 50 млрд. грв на підтримку ЗСУ -це піар, і потрібно будувати дороги, можливо нехай розповість, як обслуговував ,ще одне підрило-сівковича ?
показати весь коментар
13.06.2023 10:47 Відповісти
Якщо в олігархів і будуть перевірки, то в стилі "обшуків у Коломойського" - зняли взуття при вході і впродовж, максимум, півгодини будуть "проводити перевірку" там, де дозволять.
показати весь коментар
13.06.2023 20:45 Відповісти
"Гусакам" приготуватись до вищипування
показати весь коментар
13.06.2023 10:34 Відповісти
А как красиво одно чмо обещало когда-то

показати весь коментар
14.06.2023 01:25 Відповісти

показати весь коментар
13.06.2023 10:55 Відповісти
Зеленський: якщо уряд не знизить вартість комунальних послуг, «будемо прощатися»

31 серпня 2019
показати весь коментар
13.06.2023 12:22 Відповісти
Агент фсб Гетманцев не дає собі передиху, йому треба і надалі вбивати Україну
показати весь коментар
13.06.2023 11:00 Відповісти
слуга сивковича ...це мурло вчить нас жити
показати весь коментар
13.06.2023 11:13 Відповісти
Воно доводить українцям, що вони лохи, яких розвели ВАЗеленський та "слуги".
показати весь коментар
13.06.2023 12:24 Відповісти
.....потому что с 1 сентября он уже будет срок мотать.....
показати весь коментар
13.06.2023 11:17 Відповісти
так в меморандумі написано чорним по білому -некрасти і боротьба з корупцією....це чмо гетьманське взагалі берега попутав .і має населення за дибілів......ти гетьманцев розкажи про меморандум безтолковому гундосику.а не нам....мерзота
показати весь коментар
13.06.2023 11:21 Відповісти
Вже рік часу знайомі податківці ниють, що хочуть звільнятися, бо без перевірок нема що урвати... а на голу зарплату в ДПС нема що робити... ви спочатку влада-уродів вирішіть проблеми з корупцією в ДПС, а вже потім повертайте рейди-перевірки...
показати весь коментар
13.06.2023 11:29 Відповісти
да прямо немає що робити..вони навчились писати "записки" Діду Морозу під Новий Рік - "хачу Лєксус", "хачу на Мальдіви", "хачу музчіну маєй мєчти"...І не повірите ВСЕ збувається дивним чином!!!
показати весь коментар
13.06.2023 12:39 Відповісти
В них "Дід Мороз" особливий...
показати весь коментар
13.06.2023 20:47 Відповісти
Хто мені зможе пояснити, як може ПП мати три торгові точки і жодного найманого робітника (тобто оформленого офіційно, де податківці). Складається враження, що податківцям перевірки це преміальні за інтенсивність праці.
показати весь коментар
13.06.2023 18:33 Відповісти
Як там в мультику: "прівиклі рукі к топорам"...
А як ім жити без перевірок?!
У нас легіон тих, хто щось перевіряє та дає дозвіл.
І всі хочуть істи...
показати весь коментар
13.06.2023 11:36 Відповісти
жерти, якщо точніше висловитись... Ї.ані держморди із пропорцією як ніде більше в світі.
показати весь коментар
14.06.2023 17:27 Відповісти
А що, меморандум це обов'язковий документ? Ці ******* за нашою спиною, що хоч можуть наприймати. Якщо прийняли то покажіть приклад і почніть з себе казнокрадів, корупціонерів хитровиплетиних лупоглазих.
показати весь коментар
13.06.2023 11:37 Відповісти
Грохните этого липового професора Гетманцева и делу конец!!
показати весь коментар
13.06.2023 11:47 Відповісти
Мы ждем когда ты его грохнешь или хочешь чужими руками жар загребать?
показати весь коментар
13.06.2023 12:18 Відповісти
" як країна влада корупціонерів, яка хоче отримати $115 млрд фінансування за 4 роки", - наголосив нардеп."
Джерело: https://biz.censor.net/n3424278
показати весь коментар
13.06.2023 12:28 Відповісти
Після перевірок ДПС України частина бізнесу піде в тінь, друга частина закриється та уїде за кордон. Головна проблема - адміністрування податків в Україні, я не встигаю відслідковувати зміни в податковому законодавстві, хоча на мене працюють аудитори, юристи та професійні бухгалтери. А невідповідність покарання - порушенню!!! Мені здається податкова система України втратила зв'язок з реальністю повністю!!!
показати весь коментар
13.06.2023 12:34 Відповісти
Для цього це і робиться - не спростити, а ускладнити процес, щоб накладати штрафи! В мутній воді - добре рибка ловиться!)
показати весь коментар
13.06.2023 13:56 Відповісти
Гетьманцеву залишилося обкласти заробітчан податком
показати весь коментар
13.06.2023 13:05 Відповісти
показати весь коментар
13.06.2023 13:17 Відповісти
Здається мені, що один снайпер обійдеться бізнесу значно дешевше Гетьманцева...
показати весь коментар
13.06.2023 13:21 Відповісти
Для цього шлемазла війна вже закінчилась чи, може, і не починалась. Держвлада прийнялась за звичне - щемити і віджимати. І що цікаво, найвеличніший на це навіть увагу не зверне, бо це усе робиться заради гешефта.
показати весь коментар
13.06.2023 13:32 Відповісти
Коли його нарешті десь прикопають?
показати весь коментар
13.06.2023 13:40 Відповісти
Сволочі, блокують податкові накладні щоб збільшити надходження! Що він, що вся команда Зе - казнокради і порушники законів!
показати весь коментар
13.06.2023 13:54 Відповісти
115$ мільярдів??? Зелені шмарклі за такий ласий шматок рідних батьків зжеруть...
показати весь коментар
13.06.2023 14:07 Відповісти
Господи коли цю гниду забере до себе кобздон
показати весь коментар
13.06.2023 14:10 Відповісти
Ні сорому, ні совісті.. Одні вміють вірити, інші брехати ! Але кожен сам вибирає собі
показати весь коментар
13.06.2023 14:10 Відповісти
зе банда у них война закончилась и с доходами все хорошо
Зе банда и Украина это разные вещи это уже даже многие зе бобики понимают
показати весь коментар
13.06.2023 14:24 Відповісти
З зеленопузими вилупками,тим більше кондомом гетьманцевим все зрозуміло-лайнюхи.
А от з податками не зовсім.На які гроші ви пропонуєте фінансувати армію?соціалку?
показати весь коментар
13.06.2023 23:12 Відповісти
Де там ті "патріоти", які кинули Чорновола у смітник чому не кидаєте клятого виродка гетьманцева? Чи єто другоє?
показати весь коментар
13.06.2023 14:30 Відповісти
Коли ця мерзота розповість про кохання з сівковичем...а краще повісити паскудну на стовпі!
показати весь коментар
13.06.2023 15:26 Відповісти
Вот интересно!! Есть вражина,падла,кусок гвна,сепар,и не сомневаюсь на секунду: ФСБшная консерва,которая заряжена на то ,что бы паскудить,вредить стране!! Оно уничтожило мелкий,средний бизнесс! Гнусавый клоун ,его терпит,видимо с Лубянки дали команду не трогать!! И сколько такая хххня будет продолжаться??
показати весь коментар
13.06.2023 16:14 Відповісти
Звичайно діалог між бізнесом та владою ніколи не був простим. Ситуація з вказаним законом дуже вибухова, але у бізнесу є мінімум один додатковий місяць, щоб вирішити, що і як робити. І це вже добре. А взагалі трошки дивно, коли так багато людей думає тільки про власний добробут, а не про те, що воюючій країні потрібні гроші.
показати весь коментар
13.06.2023 16:57 Відповісти
А що? У воюючих країнах (в повномасштабній війні) існує якась економіка та працює (насправді) бізнес??!!
Хоча дійсно... Всі Резніковські "прокладки" доводять про зворотнє... Може це їх Засранцев перевіряти збирається?..
показати весь коментар
13.06.2023 20:28 Відповісти
Мені , дуже цікаво, на який фабриці, в Україні виробляють Азірових цей прототип не дуже . Я так розумію, що зараз в Україні можливо заробити гроші, або на єдиному телімарофоні ,або на фронті. Є ще один варіант, тікати, та він є найкращим
показати весь коментар
13.06.2023 17:37 Відповісти
Василий VasilВасилий Vasil ,стільки скільки будете терпіти, знущання. Демократія починається, со страти правителя, що довів державу до прірви. Читайте історію , . Зараз ворог сидить на Банковой . А на лінії фронту то слідства а не причина. . Поки до 80 відсотків Українців це не дійде діла не буде.
показати весь коментар
13.06.2023 17:45 Відповісти
у них отсрочка и пропуска что вы важные же люди
показати весь коментар
13.06.2023 20:07 Відповісти
Гетманцев: до конца 2023 необходимо провести полную перезагрузку таможни, налоговой и бэп. Но с 1 июля мы затрахаем бизнес. Особенно мелкий. Проверками и штрафами.
показати весь коментар
13.06.2023 21:50 Відповісти
https://lb.ua/blog/sergii_liamets/559538_hto_vidpovist_psevdoreformu.html Хто відповість за

Мінус 450 мільярдів від https://lb.ua/society/2023/02/27/547277_kiivshchini_vikrili_podruzhzhya_yake.html контрабанди . Мінус 170 мільярдів від офшорних схем. Мінус 140 мільярдів від конвертаційних центрів. Мінус 130 мільярдів від скруток. Мінус 113 мільярдів від контрафакту. Мінус 18 мільярдів від тіньового ринку оренди землі. Це - яма.

Якщо опинився у ямі - припини копати.

Це до https://lb.ua/news/2023/04/18/552402_golova_podatkovogo_komitetu.html Данила Гетманцева , до провального Кабміну https://lb.ua/economics/2023/05/23/556727_nastupniy_opalyuvalniy_sezon_bude.html Шмигаля , до правоохоронців у погонах. Усе це результати вашої діяльності.
показати весь коментар
14.06.2023 17:37 Відповісти
гэта зелена погань, вже настільки вгзилася в тіла простих українців, настільки заїбла їх своїми *************** заявами,та нововеденнями, що коли повстане питання, яка ***** буде перша вивешена на стовпі по вулиці грушевського у київі, я гадаю ніяких вагань не буде,ця трарюка, буде першою, одне тільки намагання, засунути своє гниле їбло у волонтерськи збори, у розмірі 19,5 відсотків, тягне на прижиттеве, але я сподіваюсь, що заради такої тварюки, мораторій на смертну кару буде подоланий..... З такими друзями, як гніда гетьманцев нам не треба ніяких ворогів, нам не треба русні із її згвалтуваннями та катівнями, в нас є власна така *****, яка досі чомусь не під вартою, та досі щось вирішує....не будить лихо, пан гетьманцев, вже пізно казати, , краще щось накшталт "Тобі *****!" Сподіваюсь борт, цих підарів, коли він вирішить з'їбатись, відпрацює наша бездоганна ППО, після перемоги над їбаною руснею, нам конче необхідно знищити не тільки таких тварюк як ця, а навіть натяки на них......
показати весь коментар
14.06.2023 00:18 Відповісти
Невже українці згадають, що в них є яйця і кинуть агента Сівковича у сміттєвий бак як Чорновола?
показати весь коментар
14.06.2023 05:01 Відповісти
Вони добивають українців краще ніж рашисти, скільки ми будемо їх терпіти?
показати весь коментар
14.06.2023 05:37 Відповісти
... чой-то весь циркус напоминает куплеты из шлягеров прошлого : "... мы, разрушем. До основания. А, затем..."
показати весь коментар
14.06.2023 06:03 Відповісти
Хіба не бачили очі, що купували?
показати весь коментар
14.06.2023 08:42 Відповісти
А коли цього підара-колаборанта вже розстріляють, чи ще не на часі?
показати весь коментар
14.06.2023 09:53 Відповісти
цей мародер ще живий?
показати весь коментар
14.06.2023 11:43 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 