Оператори паливного ринку закликали не підвищувати вартість еквайрингу під час війни

Оператори паливного ринку закликають міжнародні платіжні системи та банки залишити ставки інтерчейндж на рівні не вище 0,7% та еквайрингу на діючому рівні до закінчення воєнного стану та протягом трьох місяців після його закінчення.

Про це йдеться у заяві Нафтогазової Асоціації України (НАУ), повідомляє галузеве видання EnKorr.

У галузевому об’єднанні зазначили, що з 1 липня 2023 року очікується підвищення вартості еквайрингу для українського бізнесу, що призведе до моментального збільшення вартості всіх товарів та послуг в Україні.

"Протягом останніх 7 років в Україні значно зріс рівень безготівкових розрахунків, як за показниками зростання мережі POS-терміналів, так і за кількістю й обсягами безготівкових операцій серед населення України. Відчутно скоротилось відставання України у цій сфері від країн Європи. Тобто Україна стрімко переходить до безготівкових розрахунків у всіх сферах товарів та послуг", – йдеться у заяві.

З початком повномасштабного вторгнення міжнародні платіжні системи значно знизили ставку інтерчейндж в Україні. Проте максимальні законодавчі ставки інтерчейндж в ЄС є ще нижчими (0,2-0,3 %), ніж ставка, яка зараз діє в Україні.

В НАУ наголосили, що в Україні ще в 2021 році було зареєстровано законопроєкт, метою якого було зафіксувати максимальний розмір комісійної винагороди за інтерчейндж на рівні 0,2 - 0,3%, а також запровадити відповідальність за перевищення граничних розмірів комісійної винагороди за інтерчейндж.

Експерти асоціації упевненні, що підвищення ставок інтерчейндж, і як результат – вартості еквайрингу для суб’єктів господарювання матиме прямий негативний вплив на вартість товарів та послуг для українських споживачів.

Зокрема, мережі АЗС нестимуть додаткові витрати за можливість клієнта розрахуватись пластиковою карткою чи мобільним. Проте на сьогодні витрати на еквайринг в операторів АЗС в рази перевищують витрати на інкасацію.

"З метою підтримки українського бізнесу та споживачів в умовах воєнного стану, Нафтогазова Асоціація України закликає Національний банк України, міжнародні платіжні системи та банківські установи, з проханням не підвищувати ставки інтерчейндж (еквайрингу) в той час, коли країна знаходиться у стані війни", – наголосили в НАУ.