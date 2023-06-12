Міноборони просить Кабмін продовжити угоди з чинними постачальниками харчування

Міністерство оборони України просить Кабмін повернути можливість укладати прямі договори на харчування військовослужбовців.

Про це йдеться у лист Міноборони на ардесу Кабміну, яким пропонується дозволити продовжувати чинні контракти на харчування не на 90 днів, а на увесь 2023 рік, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лист надійшов до уряду 9 червня.

Як повідомлялося, 6 червня Міністерство оборони вперше з початку повномасштабного вторгнення провело аукціони по 22 тендерам на постачання комплектів продуктів харчування на загальну очікувану суму 24,67 млрд грн. В результаті торгів за 22 лотами вдалось зекономити понад 6 мільярдів бюджетних коштів, що становить більше 25% суми торгів.

Після цього колегіальний орган Міноборони мав би розглянути результати торгів і підписати протоколи. Але ця технічна процедура раптом розтягнулась у часі. Незважаючи на те, що деякі протоколи були підписані ще у п’ятницю, 9 червня, вони так і не були оприлюднені на Prozorro станом на 12 червня.

За словами членкині колегіального органу Дани Ярової, розгляд документів постачальників затягується, що може призвести до зриву самої процедури.

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Нагадаємо, у січні ЗМІ повідомили, що Міноборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин на загальну суму 13,16 млрд грн за завищеними у 2-3 рази цінами. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку. Також значно вищими за магазинні виявилися ціни на овочі та інші продукти.

Міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами заперечував. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а нібито за кілограм яєць. Його пояснення вже у червні спростувала голова Держаудитслужби.

Водночас Резніков визнавав, що через це наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Згодом йому повідомили про підозру.

Вже після цього Міноборони оголосило, що 20 лютого до восьми договорів було внесено зміни, які передбачають зменшення терміну дій угод, а також зниження вартості послуги з організації харчування та цін в каталозі продукції внаслідок зменшення термінів контрактів, що нібито позбавило постачальників потреби враховувати інфляцію та інші ризики.

Оприлюднені ціни на продукти харчування у каталозі значно нижчі, ніж у опублікованих у січні журналістами матеріалах, які викликали скандал у Міноборони та відставку кількох високопосадовців міністерства. Наприклад, яйця курячі вищого сорту тапер закуповують по 8,76 за штуку. Водночас у Міноборони уточнили, що ціни на продукти, які закуповує постачальник, враховують логістику, включно із приготуванням страв.

Згодом, 28 березня, Кабінет міністрів дозволив Міністерству оборони продовжити дію чинних договорів на закупівлю харчування для Збройних Сил України на строк до 90 днів із відповідним збільшенням суми закупівлі.