БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
920 відвідувачів онлайн
Новини
396 0
ветерани (121) Кабмін (7634) ЦНАП (40) Мінцифри (764)

Кабмін розширив перелік послуг ЦНАПів для ветеранів та їхніх сімей

цнап

Кабінет міністрів розширив перелік обов’язкових адміністративних послуг, які ветерани та члени їхніх родин можуть отримати у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах).

Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації, це рішення стосується послуг для учасників бойових дій, їхніх сімей, людей з інвалідністю внаслідок війни, а також родичів загиблих захисників і захисниць.

Тепер вони можуть звернутися до ЦНАПу у своєму населеному пункті та отримати такі послуги: офіційно встановити свій статус, отримати чи замінити посвідчення, одержати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, продовжити дію документів, отримати грошову допомогу чи компенсацію.

У Мінцифри зауважили, що раніше для отримання цих ці послуг доводилося звертатися до різних держустанов. Тепер усі сервіси будуть доступні в одному місці.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 