АРМА шукає управителя для власника 42% акцій "Альфа-Банку" вартістю 13 мільярдів

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) оголосило конкурс з відбору управителя для арештованих цінних паперів "Альфа-Банку", що належать кіпрській компанії ABH Ukraine Limited та знаходяться на рахунках в цінних паперах, відкритих в АТ "Альфа-Банк".

Як повідомляє пресслужба АРМА, потенційним учасникам конкурсів запропоновано управління:

простими бездокументарними іменними акціями АТ "Альфа-Банк" в кількості 121,8 млрд штук, номінальною вартістю 0,10 грн/шт., загальною номінальною вартістю 12,8 мільярда гривень, що складає частку у розмірі 42,3994%;

простими бездокументарними іменними акціями ПРАТ "СК "Альфа Страхування" в кількості 104,73 тис. штук, номінальною вартістю 1 000 грн кожна, загальною номінальною вартістю 104,73 млн грн, що складає частку у розмірі 95,2246%.

За даними на сайті НБУ, кіпрській ABH Ukraine Limited належить 42,4% акцій АТ "Сенс Банк" (раніше – "Альфа-Банк"), право голосу за 36,56% передано довіреній особі Симеону Дянкову.

Своєю чергою кіпрська ABH Ukraine Limited є дочірньою компанією люксембургської ABH Holdings SA російських мільярдерів Михайла Фрідмана, Пєтра Авена та Андрія Косогова.

Як повідомлялося, наприкінці травня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану", який дозволяє націоналізувати системно важливі банки підсанкційних власників. Наразі єдиним таким банком є "Сенс Банк".