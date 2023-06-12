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податки (2324) Податковий кодекс (227) Гетманцев (439) Железняк Ярослав (86) Monobank (67) ФОП (110)

Анонсований восени минулого року проєкт "Smart ФОП" відклали, але він може запрацювати з наступного року

ит,фоп

Реалізація анонсованого восени минулого року проєкту "Smart ФОП", який передбачає спрощення подачі декларацій та сплати податків для підприємців, відкладається.

Про це БізнесЦензору розповів один з ініціаторів відповідного законопроєкту, народний депутат і перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За словами депутата, під час розгляду проєкту виникли певні технічні завдання, які треба врахувати, щоб подати ініціативу в новій редакції.

Водночас Железняк запевнив, що зараз процес підготовки до повторного внесення проєкту закону до Верховної Ради активізувався, його можуть ухвалити до кінця року.

Своєю чергою голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтвердив, що реалізація проєкту "Smart ФОП" наразі обговорюється з Міністерством фінансів. Він пообіцяв, що Комітет швидко схвалить відповідний законопроєкт, щойно напрацюють фінальний текст документа та погодять його з МВФ.

Співзасновник monobank Олег Гороховський зауважив, що ініціатива із впровадженням "розумного" оподаткування спростить життя підприємцям, а сам банк готовий до неї долучитися.

За його словами, технічних проблем для реалізації проєкту "Smart ФОП" немає, а його запуск залежатиме від строків ухвалення відповідного закону. Окрім того, monobank, за словами співзасновника, готовий першим запустити бета версію цього сервісу.

Як повідомлялося, ще в листопаді минулого року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №8226, який мав би покласти початок так званій "Податковій у смартфоні", однак станом на червень ця ініціатива так і не отримала схвалення парламенту.

Проєкт "Smart ФОП" передбачає, що подачу декларацій та сплату податків замість підприємця адмініструватиме банк за окрему комісію. Така опція мала запрацювати з 2023 року.

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Я щось не розумію. У мене Приват в 2 кліки формує звіт в податкову і без всякої комісії. А оплата із збережених шаблонів - суму й період підправив і все. Єдине що - це Привату величезний мінус, що приходиться кожен раз перевіряти р/р податкової - ці гандони обожнюють весь час щось тихенько мутити і міняти рахунки. Уже пару разів не туди відправляв гроші колись. Тепер кожен раз перевіряю.
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12.06.2023 18:48 Відповісти
.......весь час щось тихенько мутити і міняти рахунки....

Ось тут я не згодний. Вони попереджають і доволі непогано.
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12.06.2023 19:22 Відповісти
Можливо. Тільки мабуть я не читаю ті газети і не дивлюся ті передачі, де вони попереджають. Тому, коли, наприклад, платив за перший квартал, взнав про зміну р/р тільки завдяки звички звіряти р/р з онлайн сервісами (taxer.ua наприклад).
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13.06.2023 17:46 Відповісти
"******* тихенько міняти" - я про податкову, а не Приват, звичайно. А от Привату мінус, що він мені не каже, що такий-то бюджетний рахунок змінився.
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13.06.2023 17:50 Відповісти
"Співзасновник monobank Олег Гороховський зауважив, що ініціатива із впровадженням "розумного" оподаткування спростить життя підприємцям, а сам банк готовий до неї долучитися. "

Щось вже ******* схемкою... до чого тут школобанк
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12.06.2023 19:41 Відповісти
Ви нє понімаєтеє - ето не банк, ето аплікуха.
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13.06.2023 07:56 Відповісти
Гаврюша Обізянов. По нашим даним, якщо будівництво не нає...бнеться зараз - воно обов'язково нає...бнеться в наступному кварталі.©
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13.06.2023 21:21 Відповісти

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