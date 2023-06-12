Скандинавські компанії оголосили масовий бойкот виробнику Milka та Oreo через роботу в Росії
Скандинавські підприємці відмовляються співпрацювати з американською транснаціональною компанією з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International через її відмову припинити роботу в Росії.
Через це Mondelez попросила про зустріч з урядом Норвегії, щоб захистити свій місцевий бізнес, пише Reuters.
За даними агентства, продукцію Mondelez вже відмовилися продавати авіакомпанії SAS і Norwegian Air, залізнична група SJ, мережа готелів Strawberry, роздрібна мережа Elkjop, транспортна група Fjord Line і Норвезька футбольна асоціація.
Скандинавські компанії заявили, що їхнє рішення припинити продаж продукції Mondelez ґрунтується на рішенні Національного агентства України з питань запобігання корупції про внесення виробника снеків до переліку спонсорів тероризму.
Coop Norge, друга найбільша продуктова мережа у Норвегії, заявила, що звернеться за порадою до норвезького уряду, перш ніж ухвалювати будь-які рішення.
Своєю чергою Mondelez заявила, що подібні рішення мають ґрунтуватися на офіційних санкціях, запроваджених західними та іншими країнами. Компанія стверджує, що зберігає "обмежену" діяльність у Росії, а також припинила інвестиції та рекламу у цій країні.
У своїй заяві Mondelez заявила, що планує зустрітися з норвезькими урядовцями, щоб пояснити свою позицію, і запевнила, що вона не продає продукцію російського виробництва в Норвегії.
Mondelez – глобальний виробник снеків та шоколаду під брендами Oreo, Toblerone та десятками інших займає значну частку ринку у Норвегії та Швеції через своїх місцевих виробників шоколаду Freia та Marabou.
Хоча деякі західні компанії продали свої російські активи після вторгнення Москви в Україну минулого року, Mondelez вирішила залишитися, незважаючи на протести її співробітників в інших країнах.
Як повідомлялося, наприкінці березня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Mondelez International до списку міжнародних спонсорів війни.
НАЗК пояснило це рішення тим, що Mondelez в умовах війни не тільки продовжує працювати на російському ринку, а й ефективно просуває свою продукцію в торгових мережах та виводить на ринок новинки.
Інтереси компанії на російському ринку представляє ТОВ "Мон'дэлис Русь", яка має три заводи: фабрику "Большевик", яка випускає печиво "Юбилейное", OREO, "Медвежонок Барни" та крекери TUC, виробництво в Покрові (шоколад Alpen Gold, "Воздушный", Milka та батончик Picnic), завод у Великому Новгороді (жувальна гумка Dirol і льодяники Halls). Компанія є лідером ринку кондитерських виробів в категоріях шоколад, шоколадні цукерки та бісквіти, а також посідає друге місце в категорії жувальна гумка та карамельки.
За підсумками воєнного 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International склав $339 млн (+303% за рік), виручка – понад $1 млрд (+38% за рік). Бюджет агресора компанія поповнила на понад $61 млн податків.
Нагадаємо, Mondelez International – один із найбільших світових виробників снеків та кондитерських виробів, що працює більш ніж у 160 країнах. Бізнес Mondelez в Україні представлений ПАТ "Монделіс Україна". До складу компанії в Україні входять Тростянецька кондитерська фабрика, яка зазнала значних руйнувань через російське вторгнення, а також дочірнє підприємство ТОВ "Чіпси Люкс".
"Монделіс Україна" реалізує продукцію в Україні під торговими марками "Корона", Milka, "Ведмедик Барні", Tuc, "Belvita!" Доброго ранку!", "Люкс", Halls, Dirol, Picnic.
Будь ласка, зачекайте...
Це ж зелене шулерство: тихесенько занести до переліку спонсорів тероризму ... І не зобороняти продажі в Україні!
Я, наприклад, про Мілку дізнався десь півроку тому, про Орео - зовсім нещодавно, а про "Корону", "Ведмедика Барні", Tuc, "Belvita!" Доброго ранку!", "Люкс", Halls, Dirol, Picnic - лише з цієї статті.
Звідки звичайній людини знати, що купуючи певну цукерку вона спонсурує спонсора тероризму?
А от влада про все знає ДУЖЕ ДОБРЕ, і, як завжди, лише імітує справжню боротьбу з агресором.
Люди такi бiднi, що оте московське лайно куплять, а якщо його просто не буду у краiнi, то куплять щось iнше. Виходить, що громадяни самi спонсори тероризму просто тому що нема грошей на альтернативнi товари та не ма можливостi узнати що то московська фiрма. Люди також не запамьятають всi тi списки де пишуть що компанii московськi/
Краще хай перекупщики товару слiдкують за тими списками, бо це iх робота - торгувати.
Моя робота - робити грошi та купляти, у мене памьять погана при тому що наколо себе я бачу людей якi набагато тупiшi та "какая разница".
Тобто, в реальностi запамьятати кожну московську компанiю пiд силу небагатьом, але iм же та завдяки iм потiм на голову будуть падати московськi ракети.
Ефект вiд заборони буде - московcькi товари згниють на московських складах. А люди яким на все "какая разница" - куплять що попало що буде за гарною цiною, але цей товар буде не московський. Це ж гарно? Це на руку Украiнi???
(налоги за купiвлю московського товару вже не пiдуть на купiвлю московських ракет).
Та хоча б просто подумай - як можна купити московский товар якщо його заборонили ввозити в Украiну та штрафують за його зберiгання на територii Украiни?
ВВози собi що хочеш, а московське лайно не ввози. Дивно що треба примушувати людей це робити, а не вони самi до цього додумались.
на все добре.
Ви уявляєте собі, щоби мільони покупців йшли до крамниць із простирадлами, де надруковано десятки/сотні емблем рашистських чи колаборанстських фірм і звірялися за цим списком під час вибору кожної цукерки, батончика, шоколадки, снека, чіпсів, печива, тістечка, вафель, сирка, йогурту, кефіру, айрану...
Це абсолютно нереально.
Усе, що повязано з парашею, має бути в Україні ЗАБОРОНЕНО.
У труні я бачив ті списки запамятовувати. У мене вистачає більш важливих речей, які слід тримати в голові.
Має бути цілеспрямована державна політика, а не "народна ініциатива". Можна провести широку кампанію щодо 1-2 фірм, але не десятків чи сотень. Люди не мають тримати в головах оті всі списки, тим більше, що вони динамічні та постійно змінюються.
Не треба виступати адвокатом та помічником влади, яка займається не стільки санкціями проти спонсорів параші, скільки підкилимним виведенням з під санкцій.
А оте печиво що продайе та компанiя - нiколи навiть i не потрiбно було, хай банкротяться. Какая разница? А така, що вони платять налоги в бюджет Раши ,а потiм менi на голову падають ракети.
Ще треба санкцii проти Made in China. Нащо допомагати опасним китайцям якi допомагають Рашi? Гарно, що Америка (та Захiд взагалi) виводять заводи з Китаю у iншi краiни! Бо Китай став токсичною краiною.
Це яка ще Корона? Наша Корона, та сама стара добра Корона? Чи якась iнша?