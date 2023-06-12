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бойкот (4) Норвегія (244) Швеція (171) шоколад (64)

Скандинавські компанії оголосили масовий бойкот виробнику Milka та Oreo через роботу в Росії

монделис

Скандинавські підприємці відмовляються співпрацювати з американською транснаціональною компанією з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International через її відмову припинити роботу в Росії.

Через це Mondelez попросила про зустріч з урядом Норвегії, щоб захистити свій місцевий бізнес, пише Reuters.

За даними агентства, продукцію Mondelez вже відмовилися продавати авіакомпанії SAS і Norwegian Air, залізнична група SJ, мережа готелів Strawberry, роздрібна мережа Elkjop, транспортна група Fjord Line і Норвезька футбольна асоціація.

Скандинавські компанії заявили, що їхнє рішення припинити продаж продукції Mondelez ґрунтується на рішенні Національного агентства України з питань запобігання корупції про внесення виробника снеків до переліку спонсорів тероризму.

Coop Norge, друга найбільша продуктова мережа у Норвегії, заявила, що звернеться за порадою до норвезького уряду, перш ніж ухвалювати будь-які рішення.

Своєю чергою Mondelez заявила, що подібні рішення мають ґрунтуватися на офіційних санкціях, запроваджених західними та іншими країнами. Компанія стверджує, що зберігає "обмежену" діяльність у Росії, а також припинила інвестиції та рекламу у цій країні.

У своїй заяві Mondelez заявила, що планує зустрітися з норвезькими урядовцями, щоб пояснити свою позицію, і запевнила, що вона не продає продукцію російського виробництва в Норвегії.

Mondelez – глобальний виробник снеків та шоколаду під брендами Oreo, Toblerone та десятками інших займає значну частку ринку у Норвегії та Швеції через своїх місцевих виробників шоколаду Freia та Marabou.

Хоча деякі західні компанії продали свої російські активи після вторгнення Москви в Україну минулого року, Mondelez вирішила залишитися, незважаючи на протести її співробітників в інших країнах.

Як повідомлялося, наприкінці березня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Mondelez International до списку міжнародних спонсорів війни.

НАЗК пояснило це рішення тим, що Mondelez в умовах війни не тільки продовжує працювати на російському ринку, а й ефективно просуває свою продукцію в торгових мережах та виводить на ринок новинки.

Інтереси компанії на російському ринку представляє ТОВ "Мон'дэлис Русь", яка має три заводи: фабрику "Большевик", яка випускає печиво "Юбилейное", OREO, "Медвежонок Барни" та крекери TUC, виробництво в Покрові (шоколад Alpen Gold, "Воздушный", Milka та батончик Picnic), завод у Великому Новгороді (жувальна гумка Dirol і льодяники Halls). Компанія є лідером ринку кондитерських виробів в категоріях шоколад, шоколадні цукерки та бісквіти, а також посідає друге місце в категорії жувальна гумка та карамельки.

За підсумками воєнного 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International склав $339 млн (+303% за рік), виручка – понад $1 млрд (+38% за рік). Бюджет агресора компанія поповнила на понад $61 млн податків.

Нагадаємо, Mondelez International – один із найбільших світових виробників снеків та кондитерських виробів, що працює більш ніж у 160 країнах. Бізнес Mondelez в Україні представлений ПАТ "Монделіс Україна". До складу компанії в Україні входять Тростянецька кондитерська фабрика, яка зазнала значних руйнувань через російське вторгнення, а також дочірнє підприємство ТОВ "Чіпси Люкс".

"Монделіс Україна" реалізує продукцію в Україні під торговими марками "Корона", Milka, "Ведмедик Барні", Tuc, "Belvita!" Доброго ранку!", "Люкс", Halls, Dirol, Picnic.

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Топ коментарі
+16
Ще б у нас відмовилися їх продавати - взагалі чудово було б. А то лише норвежці...
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12.06.2023 18:08
+11
Нужно ставить соответствующую метку на ценниках их товаров в Украине. Без этого все эти включения в список - лицемерие
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12.06.2023 18:17
+8
У нас завалені всі магазини цим пальмовим лайном.
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12.06.2023 18:53
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Ще б у нас відмовилися їх продавати - взагалі чудово було б. А то лише норвежці...
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12.06.2023 18:08 Відповісти
У нас завалені всі магазини цим пальмовим лайном.
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12.06.2023 18:53 Відповісти
тому що купують, не дивлячись ні на що. як би не купували, то ніякий бойкот був би не потрібен.
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13.06.2023 09:00 Відповісти
А може купують лише тому, що НЕ ЗНАЮТЬ?
Це ж зелене шулерство: тихесенько занести до переліку спонсорів тероризму ... І не зобороняти продажі в Україні!
Я, наприклад, про Мілку дізнався десь півроку тому, про Орео - зовсім нещодавно, а про "Корону", "Ведмедика Барні", Tuc, "Belvita!" Доброго ранку!", "Люкс", Halls, Dirol, Picnic - лише з цієї статті.
Звідки звичайній людини знати, що купуючи певну цукерку вона спонсурує спонсора тероризму?
А от влада про все знає ДУЖЕ ДОБРЕ, і, як завжди, лише імітує справжню боротьбу з агресором.
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13.06.2023 14:56 Відповісти
Треба додатковий військовий податок на ці компанії накласти - і все. Або самі підуть з ринку, бо буде невигідно продавати, або будуть платити бабло на армію.
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13.06.2023 17:43 Відповісти
треба щоб при ввозi товару в Украiну робили випадковi-рандомнi перевiрки. Якщо ввозиш московське лайно через кордон, то воно конфiскуйеться на потреби армii.

Люди такi бiднi, що оте московське лайно куплять, а якщо його просто не буду у краiнi, то куплять щось iнше. Виходить, що громадяни самi спонсори тероризму просто тому що нема грошей на альтернативнi товари та не ма можливостi узнати що то московська фiрма. Люди також не запамьятають всi тi списки де пишуть що компанii московськi/

Краще хай перекупщики товару слiдкують за тими списками, бо це iх робота - торгувати.

Моя робота - робити грошi та купляти, у мене памьять погана при тому що наколо себе я бачу людей якi набагато тупiшi та "какая разница".

Тобто, в реальностi запамьятати кожну московську компанiю пiд силу небагатьом, але iм же та завдяки iм потiм на голову будуть падати московськi ракети.
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13.06.2023 19:43 Відповісти
Нужно ставить соответствующую метку на ценниках их товаров в Украине. Без этого все эти включения в список - лицемерие
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12.06.2023 18:17 Відповісти
Нужно запрещать у нас. Но владельцы супермаркетов на короткой ноге с правительством. И все делают вид,что норм.
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12.06.2023 19:08 Відповісти
це як раз зразок примітивного мислення: заборонити. не потрібно нічого забороняти, потрібно щоби ніхто не купляв.
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13.06.2023 09:03 Відповісти
Люди не будут думать что это за товар. Рынок демократичен. Так что выбор не работает.
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13.06.2023 09:45 Відповісти
ти суперечиш сам собі, або ринок демократичний, або вибір не працює. бо саме тому, що ринок демократичний - вибір працює. але з тим, що більшість мас взагалі не думає, погоджусь. і саме тому немає ніякого сенсу забороняти.
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13.06.2023 09:53 Відповісти
Рынок демократичный поэтому никогда не будет одного мнения. Найдется достаточно большой сегмент, который купит этот товар.
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13.06.2023 09:54 Відповісти
отож бо, саме про цей "сегмент" я і кажу. доки існує цей "сегмент", ніякі заборони не мають смислу. цей "сегмент", так і лишиться "сегментом" і буде споживати будь-яке лайно, навіть руzzкій ізик, бо їм усе одно. какаяразніца.
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13.06.2023 10:07 Відповісти
Так ему все равно что покупать. Купит что-то другое.
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13.06.2023 10:17 Відповісти
"немає ніякого сенсу забороняти" - у кого за нас заклинило мозок?

Ефект вiд заборони буде - московcькi товари згниють на московських складах. А люди яким на все "какая разница" - куплять що попало що буде за гарною цiною, але цей товар буде не московський. Це ж гарно? Це на руку Украiнi???

(налоги за купiвлю московського товару вже не пiдуть на купiвлю московських ракет).

Та хоча б просто подумай - як можна купити московский товар якщо його заборонили ввозити в Украiну та штрафують за його зберiгання на територii Украiни?

ВВози собi що хочеш, а московське лайно не ввози. Дивно що треба примушувати людей це робити, а не вони самi до цього додумались.
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13.06.2023 19:31 Відповісти
Запрещать надо потому что это санкции.
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13.06.2023 09:55 Відповісти
немає ніяких санкцій, читай уважно.
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13.06.2023 10:09 Відповісти
послухай, зразок ускладненого мислення, я наприклад дізнався про неподобство з Орео з цієї статті, мільйони людей просто не мають ні часу ні феноменальної пам'яті, щоб запам'ятовувати списки. А ублюдки які це лайно продають оптом просто зобов'язані читати список спонсорів тероризму, і нормальні керівники держави повинні їх "заохочувати" керуватися тим списком.
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13.06.2023 09:56 Відповісти
ти також послухай, зразок неускладненого мислення, кожен повинен знати, що купляє та кому платить гроші, якщо хоча трохи цінує свої гроші, свій час та має мінімальні здатності до розумової діяльності. особливо під час війни. а мільйонам людей просто немає різниці або не вистачає розуму, бо феноменальна пам'ять не потрібна, запам'ятати декілька назв, і часу багато теж. їм, цим мільйонам, простіше знайти якесь безглузде виправдовування, в першу чергу перед самим собою.
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13.06.2023 10:04 Відповісти
В реальности личная ответственность не работает. У нас достаточно мало воли чтобы каждый день делать выбор, так что мы можем выбирать только очень малое число вещей самостоятельно.
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13.06.2023 10:18 Відповісти
у кого це, у вас? у мене, наприклад, достатньо.
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13.06.2023 10:24 Відповісти
Тебе так кажется. По этой причине наши патриоты и антикоррупционеры сосредоточившись на борьбе с Порошенко не имели и не имеют достаточно воли чтобы бороться против России и рыгов. Просто потому что наш ресурс ограничен.
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13.06.2023 10:26 Відповісти
а може це тобі "кажєтся"?
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13.06.2023 10:28 Відповісти
Ваші "патріоти" - це на кшталт татарова, дєрьмака, тадєєва, да?
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13.06.2023 14:49 Відповісти
твої фантазії не працюють. і ти схоже занадто тупий максималіст, щоб це розуміти. гуд бай.
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13.06.2023 10:26 Відповісти
ось почитай оце для розвитку, або послухай його доповідь на TED https://www.amazon.com/Predictably-Irrational-Revised-Expanded-Decisions/dp/0061353248/ref=sr_1_1?qid=1686641327&refinements=p_27%3ADan+Ariely&s=books&sr=1-1
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13.06.2023 10:30 Відповісти
мої, цілком дієві в більш розумово розвинених прошарках суспільства, пропозиції, які біомаса називає фантазіями, цілком працюють.
на все добре.
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13.06.2023 10:30 Відповісти
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12.06.2023 18:46 Відповісти
Дякую за плакатик, але він мало допоможе.
Ви уявляєте собі, щоби мільони покупців йшли до крамниць із простирадлами, де надруковано десятки/сотні емблем рашистських чи колаборанстських фірм і звірялися за цим списком під час вибору кожної цукерки, батончика, шоколадки, снека, чіпсів, печива, тістечка, вафель, сирка, йогурту, кефіру, айрану...
Це абсолютно нереально.
Усе, що повязано з парашею, має бути в Україні ЗАБОРОНЕНО.
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13.06.2023 15:07 Відповісти
Хто знає, той памятає
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13.06.2023 15:29 Відповісти
Не памятає і не знає.
У труні я бачив ті списки запамятовувати. У мене вистачає більш важливих речей, які слід тримати в голові.
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13.06.2023 15:52 Відповісти
Кацап подоляцький - нах
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13.06.2023 16:08 Відповісти
та не всi мають таку гарну памьять, зрозумiй це! А бiльшiсть з таких овець запамьятають хiба що одну з сотнi компанiй у тому списку. У чому питання? Украiна досi ще не заборонила московськi та промосковськi товари?
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13.06.2023 19:19 Відповісти
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12.06.2023 18:48 Відповісти
Milka - московський друг? Хто в курсi - дайте пруф, будь ласка
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13.06.2023 19:16 Відповісти
статтю для кого написали, чи читати в облом
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13.06.2023 22:55 Відповісти
ХТО ЗАЛИШИВСЯ В КАЦАПІЇ З ЗАХІДНИХ КОМПАНІЙ
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12.06.2023 18:49 Відповісти
Люди хоч не купуйте чай Грінфілд і печиво Орео, для початку цього вистачить.
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13.06.2023 10:37 Відповісти
Не вистачить.
Має бути цілеспрямована державна політика, а не "народна ініциатива". Можна провести широку кампанію щодо 1-2 фірм, але не десятків чи сотень. Люди не мають тримати в головах оті всі списки, тим більше, що вони динамічні та постійно змінюються.
Не треба виступати адвокатом та помічником влади, яка займається не стільки санкціями проти спонсорів параші, скільки підкилимним виведенням з під санкцій.
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13.06.2023 15:48 Відповісти
я коли бачу що на пачцi написано по-московськи, то закриваю магазин та купляю щось iнше та навiть дорожче. Але душа краще себе почувайе.

А оте печиво що продайе та компанiя - нiколи навiть i не потрiбно було, хай банкротяться. Какая разница? А така, що вони платять налоги в бюджет Раши ,а потiм менi на голову падають ракети.

Ще треба санкцii проти Made in China. Нащо допомагати опасним китайцям якi допомагають Рашi? Гарно, що Америка (та Захiд взагалi) виводять заводи з Китаю у iншi краiни! Бо Китай став токсичною краiною.
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13.06.2023 19:14 Відповісти
"******** Україна" реалізує продукцію в Україні під торговими марками "Корона", Milka Джерело: https://biz.censor.net/n3424204

Це яка ще Корона? Наша Корона, та сама стара добра Корона? Чи якась iнша?
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13.06.2023 19:58 Відповісти
Та сама Корона. ******** - найбільший у світі виробник солодощів. Тактика компанії - скуповувати в країнах вже розкручені торгові марки.
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13.06.2023 20:41 Відповісти

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