Махінації з вугіллям на пів мільярда: Суд арештував ексдиректора держкомпанії із заставою у 5 мільйонів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) взяв під варту колишнього виконувача обов’язків гендиректора державного підприємства "Вугільна компанія "Краснолиманська" Олександра Дубовика з альтернативою внесення застави у розмірі 5 млн грн.

Таке рішення суд ухвалив 7 червня, повідомляє "Слово і діло".

У разі внесення коштів на нього покладуть наступні обов'язки: прибувати за кожною вимогою; не відлучатися з міста Києва без дозволу; повідомляти про зміну місця свого проживання; утримуватись від спілкування із низкою осіб та здати на зберігання закордонні паспорти.

Як повідомлялося, наприкінці травня НАБУ повідомило колишньому гендиректору ВК "Краснолиманська" Олександру Дубовику про підозру у завданні 336 млн грн збитків, а також заподіяння шкоди довкіллю на понад 210 млн грн.

За даними слідства, у листопаді 2015 - січні 2017 року держпідприємство "ВК "Краснолиманська" продала приватній компанії "Дантрейд ЛТД" 756 тисяч тонн вугілля за ціною, втричі нижчою за ринкову. Надалі ця фірма перепродала це ж вугілля, але вже за ринковою ціною, державному "Центренерго". Через цю схему державне вугільне підприємство недоотримало потенційний прибуток у розмірі понад 336 млн грн.

До того ж, у листопаді 2015 року за відсутності дозвільних документів держпідприємство незаконно видобуло понад 112,5 тис. тонн вугілля. Це завдало шкоду довкіллю на суму понад 210 млн грн.