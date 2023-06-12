Найбільший постачальник бітуму для ремонту доріг в Україні обмежить експорт

Польська компанія PKN Orlen, на яку припадає близько 75% імпорту бітуму в Україну, обмежить його експорт для задоволення потреб внутрішнього ринку.

Польська компанія зазначає, що пропозиція бітуму у східній частині Європи нижча, ніж у попередні роки, а попит зростає, повідомляє галузеве видання EnKorr.

У першому кварталі цього року постачання бітуму з Німеччини до Польщі впало майже на 80%. Через це PKN Orlen обмежить експорт бітуму та спрямує надлишки із своїх заводів у Чехії та Литві на польський ринок.

У PKN Orlen повідомили PAP, що в першому кварталі 2023 року обсяг продажів бітумів на нафтопереробних заводах у Плоцьку та Тшебіні зріс майже на 50% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Якщо ми також включимо виробництво на НПЗ в Чехії та Литві, це збільшення становить понад 60% для всієї Orlen Group (без урахування активів колишньої Lotos Group)", – додали в компанії.

У компанії також зазначили, що порівнювані періоди продажу мали "різні геополітичні умови" (початок повномасштабної війни в Україні у 2022 році) та погодні умови, що, на думку компанії, також впливає на плавність реалізації дорожньої інвестиції та робить поточний рік "істотно кращий" за попередній.

Як зазначили у Консалтинговій групі "А-95", рішення Orlen про скорочення експорту може вплинути і на український ринок. Так, за даними групи, у січні-травні поточного року на польську компанію припадало 74% (31,5 тис. тонн) імпорту бітуму в Україну.

Orlen Asfalt повідомляє на своєму веб-сайті, що є одним із найбільших постачальників асфальтового в’яжучого, що використовується для виробництва дорожніх покриттів у Центральній Європі. Продукція компанії продається в понад 40 країнах світу – переважно на польському ринку.

Як частина асфальтного сегменту Orlen Group, компанія постачає продукцію з шести заводів, розташованих у: Польщі (Плоцьк, Гданськ, Тшебіня), Чехії (Літвінов, Пардубіце) та Литві (Мажейку). У 2017-2022 роках, тобто до злиття з Grupa Lotos, Orlen Group виконувала контракти в середньому на рівні приблизно 1,5 мільйона тонн бітуму на рік.