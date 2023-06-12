Мільярдер Джордж Сорос передасть управління своєю імперією молодшому сину

Американський мільярдер і меценат Джордж Сорос передає управління своєю фінансовою імперією молодшому сину Алексу.

Про це 92-річний фінансист і його 37-річний син повідомили в інтерв'ю американському виданню The Wall Street Journal (WSJ), передає Deutsche Welle.

Йдеться про передачу управління благодійним фондом Open Society Foundations обсягом близько $25 мільярдів.

Алекс Сорос обіцяє продовжити шлях батька на посаді керівника фонду: підтримувати демократії у світі та представників лівих сил у США. Він збирається брати більше участі в американському громадському та політичному житті.

Однією зі своїх найважливіших цілей Сорос-молодший назвав боротьбу проти переобрання Дональда Трампа президентом США. Крім того, він обіцяє сприяти вирішенню таких проблем як справедливе виборче законодавство, досягнення гендерної рівності та права на аборт.

Джордж Сорос – виходець з Угорщини, який пережив Голокост. Він заробив статки, працюючи фінансовим експертом у 1970-ті та 1980-ті роки.

Через свій фонд Open Society Foundations Сорос протягом десятиліть підтримує проєкти у сфері громадянських прав, демократії та ліберальних політичних ініціатив у всьому світі. Він також є одним із найбільших донорів Демократичної партії США.

Алекс Сорос – четвертий з п'яти дітей мільярдера. Рада Фонду Сороса обрала його своїм головою в грудні 2022 року.