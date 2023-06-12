Розробник систем Patriot збільшить виробництво, готує 5 комплексів для України

Компанія Raytheon Technologies, яка є виробником систем протиповітряної оборони Patriot, планує значно наростити обсяги виробництва.

Про це виконавчий директор компанії Грег Гейс заявив виданню The Wall Street Journal, передає "Європейська правда".

За його словами, компанія планує збільшити виробництво до 12 систем на рік.

Гейс додав, Raytheon Technologies планує поставити Україні ще п’ять систем Patriot до кінця наступного року.

"Ми були дуже здивовані його ефективністю", – сказав Гейс про роботу Patriot в Україні.

Як повідомлялося, 9 червня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги в галузі безпеки для України вартістю до $2,1 мільярда. Він надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає контрактування озброєнь у виробників. Серед іншого, новий пакет включає додаткові ракети для ЗРК Patriot.