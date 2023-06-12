Суд арештував голову фракції партії Тимошенко у Полтавській облраді

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) взяв під варту депутата Полтавської обласної ради та керівника фракції "Батьківщина" Сергія Бєлашова, якого підозрюють у причетності до заволодіння майже 204 млн грн філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця".

Відповідне рішення суд ухвалив 11 червня, повідомляє "Слово і діло".

У якості альтернативи арешту суд встановив для Бєлашова заставу у розмірі 30 млн грн.

За даними видання, підозрюваного хотіли взяти на поруки голова парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко та народні депутати від цієї політичної сили: Іван Кириленко, Валентин Наливайченко, Олександр Абдуллін, Іван Крулько, Валерій Дубіль (раніше помилково було вказано Володимир Кабаченко), Вадим Івченко та ще двоє парламентарів.

Раніше НАБУ і САП повідомили про підозру депутату Полтавської облради Сергію Бєлашову. За версією слідства, він причетний до заволодіння майже 204 млн грн збитків філії ЦЗВ "Укрзалізниці". Крім Бєлашова про підозру у цій справі також повідомили колишнім директорам філії ЦЗВ Віталію Цвігуну та Євгену Нікітіну.

Як встановило розслідування, в період грудня 2016 - лютого 2020 років філія "Центр забезпечення виробництва" придбала за завищеною на майже 204 млн грн ціною природній газ у приватних компаній ТОВ "Юг-Газ" та ТОВ "Скела Терциум".

Раніше у цій справі пішов на угоду про визнання винуватості колишній начальник відділу складського обліку палива управління обліку нафтопродуктів та складського господарства філії ЦЗВ Володимир Скородинський.

7 квітня 2023 року Вищий антикорупційний суд угоду затвердив і призначив йому покарання у виді умовного позбавлення волі строком на 5 років із випробуванням протягом 2 років. Також його оштрафували на 17 тисяч грн та зобов'язали відшкодували 2 млн грн шкоди.

Ексдиректор філії ЦЗВ Віталій Цвігун намагався оскаржити рішення про затвердження угоди, оскільки нібито його можна ідентифікувати в тексті вироку. Проте 17 травня Апеляційна палата ВАКС у скарзі відмовила і залишила рішення без змін.