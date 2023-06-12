Мін’юст: Активи в Україні мають близько 300 підсанкційних осіб, із них 40-50 – російські олігархи

Під санкціями України перебувають 6800 фізичних та юридичних осіб, але лише 300 з них володіють активами в Україні. Близько 40-50 осіб – це російські олігархи.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, відповідальна у відомстві за стягнення активів росіян в Україні, передає Forbes.

Зазначається, що Мінʼюст направляє запити по всіх підсанкційних особах у правоохоронні органи щодо наявності активів в Україні. За їхніми відповідями міністерство склало мапу активів, на який близько 300 осіб, включно з тими, у кого є майно в анексованому Криму і на окупованих територіях, розповіла Мудра.

"Із них 40-50 субʼєктів, це так звані олігархи, активи яких можуть дійсно працювати на економіку країни", – уточнила вона в інтерв’ю виданню.

Поки Мін’юст подав позови щодо конфіскації майна п’ятьох із них – Володимира Євтушенкова, Михайла Шелкова, Олега Дерипаски, Євгенія Гінера (поки лише по акціях PINbank) та Аркадія Ротенберга.

Найближчим часом Мін’юст подасть найбільший позов щодо компенсації російських активів. Ймовірно, він стосуватиметься групи VS Energy.